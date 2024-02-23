Гастроэнтеролог перечислил напитки, которые заменяют кофе

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов считает, есть напитки, которые отлично заменяют кофе без вреда для эмоционального и физического здоровья человека. К ним эксперт отнес зеленый чай, травяные напитки, какао, а также декофеинизированный кофе или чай. По его словам, они помогают оставаться бодрым и благоприятно влияют на настроение человека.

«Употребление кофе может вызвать бессонницу у некоторых людей. Потому что кофеин способен оказывать стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, что затрудняет засыпание», — сказал врач в беседе с порталом РИАМО.

Также чрезмерное увлечение кофеином может спровоцировать нервозность, учащенное сердцебиение, тремор и расстройства желудка, заключил медик.