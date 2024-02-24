Нутрициолог рассказала, кому лучше отказаться от матчи

Нутрициолог Мария Милц рекомендует людям с повышенной чувствительностью к кофеину с особой осторожностью пить матчу. Она может привести к появлению бессонницы и нервозности. Также очень осторожными надо быть людям с гипертонией, пишет «СЭ».

«Людям, испытывающим проблемы с желудком, не следует пить матчу натощак. Может повыситься кислотность, что приведет к усилению болевого синдрома», — добавила эксперт.

Кроме того, нутрициолог предупредила, что чай, выращенный вблизи производства или автомагистрали, может содержать некоторое количество свинца. Поэтому особенно важно выбирать матчу от проверенных производителей.

«Матча не бывает дешевой, и если цена невысокая, то это, скорее всего, подделка», — подытожила Милц.