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Матча: противопоказания, кому нельзя пить
Питание и еда

24 февраля, 17:10

1 мин.

Нутрициолог рассказала, кому лучше отказаться от матчи

Мария Маковей
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Матча на столе.
Фото Akarawut Lohacharoenvanich/istockphoto.com
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Нутрициолог Мария Милц рекомендует людям с повышенной чувствительностью к кофеину с особой осторожностью пить матчу. Она может привести к появлению бессонницы и нервозности. Также очень осторожными надо быть людям с гипертонией, пишет «СЭ».

«Людям, испытывающим проблемы с желудком, не следует пить матчу натощак. Может повыситься кислотность, что приведет к усилению болевого синдрома», — добавила эксперт.

Кроме того, нутрициолог предупредила, что чай, выращенный вблизи производства или автомагистрали, может содержать некоторое количество свинца. Поэтому особенно важно выбирать матчу от проверенных производителей.

«Матча не бывает дешевой, и если цена невысокая, то это, скорее всего, подделка», — подытожила Милц.

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