Нутрициолог рассказала, кому лучше отказаться от матчи
Нутрициолог Мария Милц рекомендует людям с повышенной чувствительностью к кофеину с особой осторожностью пить матчу. Она может привести к появлению бессонницы и нервозности. Также очень осторожными надо быть людям с гипертонией, пишет «СЭ».
«Людям, испытывающим проблемы с желудком, не следует пить матчу натощак. Может повыситься кислотность, что приведет к усилению болевого синдрома», — добавила эксперт.
Кроме того, нутрициолог предупредила, что чай, выращенный вблизи производства или автомагистрали, может содержать некоторое количество свинца. Поэтому особенно важно выбирать матчу от проверенных производителей.
«Матча не бывает дешевой, и если цена невысокая, то это, скорее всего, подделка», — подытожила Милц.
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