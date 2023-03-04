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Сегодня, 14:00

Эффективная тренировка, которая заменит 10 тысяч шагов. Видео

Руслана Бобкова
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Фото Freepik
Выходить из дома не придется.

Проходить десять тысяч шагов в день — универсальная рекомендация последних лет, которую, наверное, каждый второй получал от коуча по здоровью, тренера или хотя бы от своего фитнес-браслета. Считается, что это оптимальный уровень физической активности, который помогает поддерживать состояние здоровья на должном уровне.

Звучит красиво, но вот заставить себя соблюдать эту норму в зимних условиях — не так-то просто. Фитнес-модель и тренер Алена Доманская показала тренировку из десяти функциональных упражнений, которая, по ее подсчетам, способна заменить по уровню нагрузки 10-тысячную прогулку, а также поможет проработать основные группы мышц.

Универсальные упражнения
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