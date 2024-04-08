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Рашгард: что это и как правильно его выбрать
Фитнес

Сегодня, 06:00

4 мин.

Что такое рашгард, для чего он нужен и как его правильно носить

Е. Зиновьева , К. Котов , Е. Панова
Мужчина в рашгарде
Фото www.istockphoto.com/4x6
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Сегодня одежда должна быть не только удобной и стильной, но еще и технологичной — чтобы отвечать всем запросам потенциального покупателя. О предмете гардероба, который может удовлетворить все эти требования, давно знают спортсмены. А вот те, кому не близки регулярные физические нагрузки, только начинают присматриваться к рашгарду. Что это такое и как его правильно носить — разобрались с экспертами.

Что такое рашгард и откуда он появился

Рашгард — элемент спортивной одежды, который представляет собой лонгслив или футболку, созданную из синтетических тканей со специальными свойствами, защищающими тело (rash — сыпь, gard — защита). Считается, что рашгарды впервые появились в Австралии как одежда для серферов — там их обычно называют просто «раши».

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Первые рашгарды должны были защищать человека от:

  • сыпи, вызванной трением о песок и поверхность доски;

  • солнечных ожогов после длительного пребывания на солнце;

  • перепадов температуры;

  • укусов медуз;

  • раздражений от соленой воды.

Фото www.istockphoto.com/SolStock

Еще одна версия происхождения рашгарда связана с единоборствами. Спортсмены начали использовать его во время тренировок и на соревнованиях в различных видах борьбы:

  • для защиты кожи от ожогов в результате трения о ковровое покрытие;

  • для предотвращения растяжения мышц;

  • для терморегуляции и отведения влаги;

  • для создания имиджа за счет уникального дизайна.

Как делают рашгард

Отличительные особенности рашгарда — плоские швы и конструкция, состоящая из множества деталей. Каждый элемент этого предмета гардероба продуман до мелочей. Плоские швы позволяют одежде прилегать к телу, не оставляя на нем следов и потертостей, повышают прочность одежды, создают компрессионный эффект. Разные части будущего рашгарда делаются из отличающихся по плотности материалов — это обеспечивает спортсмену повышенную мобильность.

Фото www.istockphoto.com/Ibrakovic

Состав тканей, используемых для пошива рашгарда, немного отличается, это зависит от производителя. Часто предпочтение отдается нейлону, полиэстеру и спандексу, что позволяет создать легкую, быстросохнущую, эластичную, прочную и впитывающую влагу одежду. Также важная деталь — антибактериальная пропитка тканей для пошива рашгардов.

За что рашгард так любят спортсмены

Одни из главных его свойств — сохранение тепла и отвод лишней жидкости. Это позволяет коже атлета оставаться сухой, а мышцам — готовыми к нагрузкам. При выборе рашгарда для занятий спортом стоит обратить внимание на плотность его прилегания к телу. Одежда должна создавать небольшой компрессионный эффект, при этом не доставлять дискомфорта владельцу. Давление рашгарда обеспечивает сохранение нужной температуры: так мышцы не будут остывать между подходами, что защищает человека от травм. При интенсивных тренировках эта одежда поможет сбросить вес и избавить организм от лишней влаги.

Я сам использую рашгард и на тренировках, и в период соревнований, и в обычной жизни. Иногда могу надеть его на рыбалку, когда у воды прохладно. Свойства рашгарда помогают мне согреться и не мерзнуть.
Кирилл Котов
Профессиональный спортсмен
Фото www.istockphoto.com/Tatomm

Где еще использовать рашгард

Существуют и варианты рашгарда для туризма — в них обычно входит бамбуковое волокно. Но в целом вы можете сами выбрать, когда и зачем использовать этот предмет гардероба. На этикетке, как правило, указан не только состав, но и уникальные качества конкретного рашгарда, например:

  • Quick Dry — ускоренное высыхание;

  • Anti Odor — защита от появления запаха пота;

  • Коэффициент UPF — защита от ультрафиолета (50+ блокирует 98% УФ-излучения);

  • Устойчивость к трению;

  • Устойчивость к воздействию соленой воды.

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