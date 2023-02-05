Как накачать красивые плечи. 4 упражнения от профессиональных тренеров
Вам понадобится только пара гантелей.
Вопреки сложившимся стереотипам, круглые рельефные плечи способны придать подтянутый и спортивный вид не только мужской, но и женской фигуре. Чтобы при этом сохранить хрупкость и изящность, девушкам достаточно просто не работать с большими весами.
Как прокачать дельты со всех сторон, начав с базового упражнения и после перейдя к проработке передних, средних и задних пучков, на видео для «СЭ» показали братья-тренеры Максим и Александр Калагур.
Выполнять этот комплекс можно в день тренировки рук или отдельно.
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14 дек 2022 12:45
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