Беговая дорожка дома: 7 за и 6 против
Желание быть в форме заставляет задуматься о покупке беговой дорожки. Плюсы и минусы такого решения перечислила фитнес-эксперт, тренер Ксения Шульга.
Плюсы беговой дорожки дома
Появление беговой дорожки дома поможет тем, кто не успевает ходить в зал или пока стесняется своих форм. В таких случаях домашние тренировки — идеальный вариант физической активности.
Обзавестись беговой дорожкой стоит по нескольким причинам:
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кардионагрузки улучшают умственную деятельность и эмоциональную устойчивость — достаточно 20-30 минут в день. По заявлению профессора Пантелеймона Эккекакиса из Университета Айовы такая активность даже полезнее йоги;
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кардиотренировки улучшают настроение даже в состоянии депрессии;
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бег снижает показатели холестерина и уменьшает жесткость сердечной мышцы;
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занятия на беговой дорожке не так агрессивно воздействуют на суставы, как обычный бег, шанс получить травму меньше, поскольку нет ударных движений;
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возможность тренироваться в любой сезон, погоду и время поможет сделать занятия регулярными;
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вы не тратите время на дорогу в зал и можете заниматься в любой удобный момент.
Комфорт — крайне важная составляющая для людей, которые стесняются заниматься в зале. Им приятнее использовать собственную ванную комнату, нежели находиться в общей душевой.
Минусы беговой дорожки дома
Несмотря на ощутимые плюсы, перед покупкой тренажера важно учесть и минусы. Среди них:
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вероятность упасть с тренажера и получить травму;
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шум, который нередко создают беговые дорожки, не порадует соседей;
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износ и техническое обслуживание придется взять на себя, желательно раз в год-полгода приглашать специалиста для проверки тренажера;
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высокая стоимость — хорошая дорожка стоит солидных денег, а плохая доставит лишь неудобства;
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тренажер дома не гарантирует идеальной формы, если вы не будете на нем регулярно тренироваться;
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беговая дорожка не может полностью заменить обычный бег — это тренажер, нацеленный на развитие кардио-респираторной системы.
При движении по улице или по треку вы перемещаете тело в пространстве, затрачивая на это энергию, тогда как на дорожке просто поднимаете ноги. Чтобы нейтрализовать это расхождение, рекомендую приобретать механическую беговую дорожку.
Надеемся, что эти рекомендации помогут определиться решением.
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