Беговая дорожка дома: 7 за и 6 против

Желание быть в форме заставляет задуматься о покупке беговой дорожки. Плюсы и минусы такого решения перечислила фитнес-эксперт, тренер Ксения Шульга.

Плюсы беговой дорожки дома

Появление беговой дорожки дома поможет тем, кто не успевает ходить в зал или пока стесняется своих форм. В таких случаях домашние тренировки — идеальный вариант физической активности.

Обзавестись беговой дорожкой стоит по нескольким причинам:

кардионагрузки улучшают умственную деятельность и эмоциональную устойчивость — достаточно 20-30 минут в день. По заявлению профессора Пантелеймона Эккекакиса из Университета Айовы такая активность даже полезнее йоги;

кардиотренировки улучшают настроение даже в состоянии депрессии;

аэробные нагрузки ускоряют метаболизм и помогают похудеть;

бег снижает показатели холестерина и уменьшает жесткость сердечной мышцы;

занятия на беговой дорожке не так агрессивно воздействуют на суставы, как обычный бег, шанс получить травму меньше, поскольку нет ударных движений;

возможность тренироваться в любой сезон, погоду и время поможет сделать занятия регулярными;

вы не тратите время на дорогу в зал и можете заниматься в любой удобный момент.

Минусы беговой дорожки дома

Несмотря на ощутимые плюсы, перед покупкой тренажера важно учесть и минусы. Среди них:

вероятность упасть с тренажера и получить травму;

шум, который нередко создают беговые дорожки, не порадует соседей;

износ и техническое обслуживание придется взять на себя, желательно раз в год-полгода приглашать специалиста для проверки тренажера;

высокая стоимость — хорошая дорожка стоит солидных денег, а плохая доставит лишь неудобства;

тренажер дома не гарантирует идеальной формы, если вы не будете на нем регулярно тренироваться;

беговая дорожка не может полностью заменить обычный бег — это тренажер, нацеленный на развитие кардио-респираторной системы.

Надеемся, что эти рекомендации помогут определиться решением.

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