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Сегодня, 13:00

Беговая дорожка дома: 7 за и 6 против

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ксения Шульга
Фитнес-тренер, специалист по питанию
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Ноги на беговой дорожке в кроссовках
Фото istockphoto.com

Желание быть в форме заставляет задуматься о покупке беговой дорожки. Плюсы и минусы такого решения перечислила фитнес-эксперт, тренер Ксения Шульга.

Плюсы беговой дорожки дома

Появление беговой дорожки дома поможет тем, кто не успевает ходить в зал или пока стесняется своих форм. В таких случаях домашние тренировки — идеальный вариант физической активности.

Упражнения на&nbsp;беговой дорожке. Необычные упражнения на беговой дорожке

Обзавестись беговой дорожкой стоит по нескольким причинам:

  • кардионагрузки улучшают умственную деятельность и эмоциональную устойчивость — достаточно 20-30 минут в день. По заявлению профессора Пантелеймона Эккекакиса из Университета Айовы такая активность даже полезнее йоги;

  • кардиотренировки улучшают настроение даже в состоянии депрессии;

  • аэробные нагрузки ускоряют метаболизм и помогают похудеть;

  • бег снижает показатели холестерина и уменьшает жесткость сердечной мышцы;

  • занятия на беговой дорожке не так агрессивно воздействуют на суставы, как обычный бег, шанс получить травму меньше, поскольку нет ударных движений;

  • возможность тренироваться в любой сезон, погоду и время поможет сделать занятия регулярными;

  • вы не тратите время на дорогу в зал и можете заниматься в любой удобный момент.

Комфорт — крайне важная составляющая для людей, которые стесняются заниматься в зале. Им приятнее использовать собственную ванную комнату, нежели находиться в общей душевой.
Ксения Шульга
Фитнес-тренер, специалист по питанию

Минусы беговой дорожки дома

Несмотря на ощутимые плюсы, перед покупкой тренажера важно учесть и минусы. Среди них:

  • вероятность упасть с тренажера и получить травму;

  • шум, который нередко создают беговые дорожки, не порадует соседей;

  • износ и техническое обслуживание придется взять на себя, желательно раз в год-полгода приглашать специалиста для проверки тренажера;

  • высокая стоимость — хорошая дорожка стоит солидных денег, а плохая доставит лишь неудобства;

  • тренажер дома не гарантирует идеальной формы, если вы не будете на нем регулярно тренироваться;

  • беговая дорожка не может полностью заменить обычный бег — это тренажер, нацеленный на развитие кардио-респираторной системы.

При движении по улице или по треку вы перемещаете тело в пространстве, затрачивая на это энергию, тогда как на дорожке просто поднимаете ноги. Чтобы нейтрализовать это расхождение, рекомендую приобретать механическую беговую дорожку.
Ксения Шульга
Фитнес-тренер, специалист по питанию

Надеемся, что эти рекомендации помогут определиться решением.

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