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Сегодня, 18:35

Тренер рассказал, как правильно выстроить тренировки в зале в зимний период

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/senivpetro

Тренер Роман Филиппенко эксклюзивно для «СЭ» рассказал, что при построении тренировочного процесса в зимнее время года, важно придерживаться некоторых общих принципов. «Постарайтесь не менять привычный ритм жизни. Например, если вы всегда ложитесь спать в 23:00, а просыпаетесь в 06:30—07:00, то придерживайтесь этого формата и зимой», — посоветовал фитнес-эксперт.

Не рекомендуется также пропускать тренировки. По словам Романа Филиппенко, ваша физическая активность будет сигналом организму, что в «спячку» вы не собираетесь.

Перед началом тренировки специалист посоветовал разогреться — сделать разминку на все группы мышц, чтобы усилить кровообращение. «Резкий перепад температуры, например, когда на улице -15°C, а в спортзале точно не меньше + 20°C, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, а «холодные» мышцы и связки легко травмируются», — объяснил тренер. Разминка зимой, в отличие от летнего периода, должна включать в себя больше повторов либо дополнительные упражнения.

«После занятий спортом, неважно, была ли у вас интенсивная силовая тренировка или плавная растяжка, не спешите сразу выходить на улицу — разогретые мышцы не обрадуются резкому снижению температуры», — предупредил Роман Филиппенко. 15-20 минут после тренировки будет достаточно, чтобы восстановить дыхание, пульс и вернуться к обычному стабильному состоянию.

Также эксперт посоветовал не налегать на тяжелую пищу. «В холодную погоду сложнее контролировать аппетит, так как организм тратит больше усилий на обогрев. Кроме того, из-за нехватки солнца может одолевать хандра, с которой многие привыкли бороться при помощи еды», — рассказал Роман Филиппенко. Избежать слишком частых перекусов, можно, выпивая больше горячих напитков, например, имбирного или травяного чая. Сопровождать их печеньем или добавлять сахар — будет лишним.

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