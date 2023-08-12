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Сегодня, 17:45

Бесплатная совместная тренировка «Стиля жизни» от СЭ и фудмола «Привоз»

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушки тренируются.
Фото Freepik/prostooleh

Уже завтра вы сможете принять участие в функциональной тренировке, которую проведет опытный тренер студии TOPSTRETCHING Анастасия Снурницына.

Функциональные тренировки — это физические дисциплины, использующие многосуставные упражнения на все тело, близкие к движениям повседневной жизни. Можно выделить шесть главных упражнений: приседания, наклоны, перемещения в пространстве, жимовые движения, тяговые движения, ротации.

Форма одежды: футболка, лосины, сменная обувь (кроссовки).

Противопоказания: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, беременность, заболевания опорно-двигательного аппарата.

Рекомендуемый последний прием пищи — за полтора часа до начала занятий.

Отлично взбодрим свое тело перед новой рабочей неделей!

Встречаемся в 12:00 по адресу: ул.Авиаконструктора Миля, 3А. Ждем вас!

Подробности о регистрации здесь.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Универсальные упражнения
Упражнения для женщин
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