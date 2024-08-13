Веснина — о завершении карьеры: «Может быть, даже и в следующем сезоне поиграю»

Олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина в интервью «СЭ» поделилась мыслями о завершении карьеры.

«Да, Игры в Париже, которые стали для меня пятыми по счету, совершенно точно последние. А по поводу сезона: у меня еще есть замороженный рейтинг, поэтому я могу его использовать в течение этого и следующего года. Надо будет исходить из моего физического состояния, буду ли я готова продолжать. Еще важно, чтобы у меня сложился дуэт с напарницей, так как она сейчас травмирована. Из-за этого мы не смогли выступить на нескольких соревнованиях. Но сезон я пока не завершаю. Может быть, даже и в следующем сезоне поиграю», — сказала Веснина «СЭ».

29 июля Веснина, которая выступала в парном разряде с Екатериной Александровой, не смогла выйти во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом матче россиянки проиграли чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:10.

(Денис Сафронов)