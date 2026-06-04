Шнайдер — о поражении в полуфинале «Ролан Гаррос»: «Горжусь тем, как я играла и боролась»

Российская теннисистка Диана Шнайдер считает, что полька Майя Хвалиньска заслужила выход в финал «Ролан Гаррос».

В четверг, 4 июня, россиянка уступила 114-й ракетке мира в полуфинале Открытого чемпионата Франции со счетом 6:7 (4:7), 4:6.

«Матч был очень тяжелый. Майя сыграла потрясающе. Мне кажется, мы обе показали очень хороший теннис. Это была очень напряженная битва. Я старалась выложиться на максимум и пробовала разные вещи. Горжусь тем, как я играла и боролась. Она сыграла невероятно и, безусловно, заслужила победу сегодня и выход в финал», — приводит Punto de Break слова Шнайдер.

Спортсменка считает, что матч получился ярким, и зрители получили удовольствие от игры.

«Мы не нашли ни одной записи матча, где она играла бы против левшей, так что все решалось уже на корте. Розыгрыши были очень длинными, матч шел больше двух часов. Это был очень конкурентный теннис с множеством ярких моментов. Очевидно, что проигрывать больно, но я довольна тем, как играла. Чувствую, что зрителям понравилось за этим наблюдать», — добавила она.

Хвалиньска сыграет в финале «Ролан Гаррос» с еще одной россиянкой Миррой Андреевой, которая победила украинку Марту Костюк. До этого в своей карьере полька выигрывала только турниры WTA 125 и ITF.

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