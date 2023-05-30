Феерический дебют Мирры Андреевой! 16-летняя россиянка разгромно выиграла на старте «Ролан Гаррос»

Первый блин нашей теннисистки в основной сетке турнира «Большого шлема» не вышел комом.

«Ролан Гаррос» — 2023. Первый круг

Мирра Андреева (Россия) — Элисон Риск (США) — 6:2, 6:1

Теннисная сказка Мирры Андреевой в Париже продолжается. 16-летняя россиянка не проиграла ни одной партии в квалификации «Ролан Гаррос», а свой дебют в основной сетке турнира «Большого шлема» отметила в столице Франции разгромной победой над Элисон Риск из США. Отдав сопернице всего три гейма за 56 минут игры.

Фото Global Look Press

С парадного входа

Прогресс Мирры, которой только 29 апреля исполнилось 16 лет, приятно поражает. В рейтинге WTA Андреева-младшая (ее старшая сестра Эрика также играет на Открытом чемпионате Франции) поднимается с феноменальной скоростью. В начале апреля она была 312-й в мире. И, казалось бы, совсем недавно благодаря подвигам на турнире WTA 1000 в Мадриде, где она получила wild card и дошла до четвертого круга, Мирра впервые пробилась в топ-150. А сейчас при помощи успехов на «Ролан Гаррос» находится уже в шаге от топ-100. Открытый чемпионат Франции россиянка начала в статусе 143-й ракетки мира. На сей раз без всякой wild card пробилась сквозь сито квалификации, переиграв в решающем матче 86-ю ракетку мира Камилу Осорио из Колумбии. Та, кстати, также попала в основную сетку как лаки-лузер. Но Мирра, можно сказать, ворвалась на «Ролан Гаррос» с парадного входа. И сразу же, без всякой раскачки, показала великолепный теннис.

Да, Андреевой-младшей отчасти повезло с первой соперницей. Риск в свое время входила в топ-20, в ее активе три титула WTA, но сейчас американка переживает не лучшие теннисные времена. Последнюю победу в основной сетке Элисон одержала более полугода назад, на Открытом чемпионате США, а после вылета на старте турнира в Индиан-Уэллс в марте вообще не выходила на корт. Неудивительно, что она опустилась в рейтинге на 85-е место, да и на грунте никогда не блистала. На том же «Ролан Гаррос» Риск никогда не проходила дальше второго круга. Тем не менее даже в таком состоянии Элисон за счет опыта могла попробовать навязать 16-летнему вундеркинду борьбу. Но не навязала — с первых же розыгрышей игра выглядела почти полностью односторонней.

Риск сопровождала почти каждый удар стоном, однако собственная звуковая поддержка ей не помогала — Андреева взяла на старте матча десять (!) розыгрышей подряд. Мирра не выглядела зажатой, размашисто посылая мячи по углам и с форхенда и с бэкхенда, а также использовала комбинации с применением укороченных. Хотя в середине партии россиянка чуть-чуть сбавила, позволив сопернице подобраться на опасное расстояние. Но при счете 4:2 и 0:40 на своей подаче Андреева вновь встрепенулась, выдала отрезок из девяти выигранных розыгрышей подряд и взяла первый сет.

Фото Global Look Press

В одной победе от топ-100

В дебюте второй партии Мирра довела эту серию до 15 победных розыгрышей подряд. Причем не стеснялась заставлять судью проверять отметки после криков «аут» (кстати, арбитр на вышке в спорном эпизоде встал на ее сторону и попросил мяч переиграть). Пусть опять не обошлось без небольшого срыва при 2:0 и 30:0 — россиянка проиграла четыре розыгрыша, а с ними и подачу. Впрочем, затем все вновь пошло по ее сценарию, Мирра взяла четыре гейма подряд, а заключительный в матче «под ноль».

Благодаря чему россиянка не только вышла во второй круг, где сыграет с француженкой Дианой Парри (та, кстати, довольно неожиданно выбила финалистку супертурнира в Риме украинку Ангелину Калинину), но и сделала широкий шаг в направлении первой сотни мирового рейтинга. В так называемом лайв-рейтинге Мирра сейчас занимает 111-е место и находится в одной-единственной победе от топ-100. Хотя 20-летняя Парри — тоже не подарок. Восходящая звезда французского тенниса занимает 79-е место в рейтинге, а в прошлом году на домашнем «Большом шлеме» добралась до третьего круга.

Но все же потенциал Мирры, при всем уважении к Диане, заметно выше. Если же у Андреевой-младшей в следующей встрече все получится и она выйдет в третий круг, то не исключен матч с прошлогодней финалисткой «Ролан Гаррос» 19-летней Кори Гауфф. Кстати, американку, закрепившуюся нынче в топ-10, несколько лет назад считали главным вундеркиндом WTA-тура. Сейчас главным вундеркиндом называют как раз Мирру. И явно не зря.