Джоковича обвинили в допинге после разборок вокруг Косово. Серб заставляет Запад закипать

Новые скандалы с участием самого известного в мире серба.

Один из лучших теннисистов современности Новак Джокович продолжает подвергаться нападкам и обвинениям после своего воззвания к событиям в Косово. Его уже хотели дисквалифицировать после заявления в поддержку косовских сербов, теперь на очереди — допинговые подозрения. Что произошло?

Джоковича осудили во Франции...

Напомним, после матча первого круга Джокович написал на камере: «Косово — сердце Сербии. Нет насилию!» Воззвание прозвучало по мотивам событий в северных городах Косово и Метохия, где албанцы выиграли на местных выборах при бойкоте сербов и явке 4 процента. Сербы в ответ заблокировали здания местных администраций, в некоторых городах произошли столкновения с косовской полицией, подчиняющейся албанским властям, и силами НАТО. Несколько десятков раненых с обеих сторон, протесты продолжаются и сейчас, но с меньшими последствиями. Сербия привела свои войска на административной (как она утверждает) границе в полную боеготовность.

Заявление Джоковича вызвало бурю негодования на Западе среди определенных кругов. Так, министр спорта Франции, где проходит турнир, осудила Джоковича, так как заявление «стоп насилию», по ее мнению, очень агрессивное.

— Это совершенно неуместно. Это очень агрессивное послание, очень политическое. С учетом всех обстоятельств такое не стоит допускать. Игроки должны соблюдать принцип нейтралитета. Это не должно повториться, — заявила француженка, которая ранее очень настойчиво выпытывала у МОК, что такое «нейтральный статус» российских и белорусских спортсменов, и призывала наказать футболистов, не поддержавших акцию в поддержку ЛГБТ в чемпионате страны.

Джокович на пресс-конференции лаконично прокомментировал попытку его воспитать, ответив: «Я сказал все, что мне было нужно сказать». Сербским СМИ он ответил обширнее: «Я не политик и не хочу лезть в дебаты. Но у меня болит сердце из-за того, что происходит в Косово, наши люди изгнаны из общин. Чувствую ответственность как публичная личность и сын человека, родившегося в Косово, чувствую необходимость показать поддержку всей Сербии. Косово — важнейший прецедент согласно международному праву, наш очаг, там произошла сама жестокая битва, там все наши самые важные монастыри».

Новак Джокович. Фото Reuters

...Но теннисные власти отказались его наказывать

Олимпийский комитет Косова потребовал разбирательств. Любопытно, что страну сейчас признают 46 процента членов ООН, то есть меньше половины, но на Олимпиадах косовары участвуют — во многом благодаря странному благородству сербов, которые не стали блокировать их вступление в МОК. Но еще несколько лет назад Косово признавали 54 процента государств мира. Все дело в дипломатической работе Сербии, после которой 16 стран Африки, Океании и Америки отозвали признание.

Зато Международная федерация тенниса ответила критикам намного конкретнее.

«Поведение игроков на турнирах «Большого шлема» регулируется сводом правил «Большого шлема», за этим следят организаторы и регулирующий орган. В правилах нет положений, запрещающих политические заявления», — разослала релиз ITF.

И это чистая правда. Россияне не дадут соврать — Карен Хачанов на камере писал слова поддержки армянам Арцаха (Нагорного Карабаха), которые подверглись блокаде азербайджанских активистов. Андрей Рублев выступал публично (в том числе посредством воззваний на камере) перед российско-украинским конфликтом. То есть можно писать хоть «Загреб — сердце Сербии». Хотя, наверное, тогда задумаются уже и в оргкомитете «Ролан Гаррос».

Ответил Джокович и хейтерам — мол, написал бы на камере эту фразу снова, несмотря на всю критику. «Я бы сто раз предпочел оставаться собой, чем один раз последовать системе. Хотя это то, что сейчас любят и принимают больше всего», — сказал серб.

Новак Джокович. Фото Reuters

Допинг от Железного человека

Но раз не удалось задеть соперника на политической поляне, в ход пошла тема допинга. На груди Новака во время матча заметили некий круглый предмет. В отличие от многих видов спорта, в теннис спортсмен всегда на виду, и в перерывах можно заметить последние открытия фармакологии.

Вроде бы предмет должен улучшать осанку и гибкость, но многие сравнили его с дуговым реактором — аксессуаром из мира Marvel. В соцсетях попросили проверить теннисиста на допинг.

Сам Джокович не стал раскрывать рецепт препарата, пошутив про Железного человека и поблагодарив свою медицинскую команду. В прошлом году на камеру уже попадал момент, как на трибунах ему готовят волшебное снадобье — и врачи прикрывают процесс своими телами. На Западе поспешили обвинить Новака в очередных псевдонаучных изысканиях. Тут же напомнили о его отношении к вакцинам от коронавируса — ярлык антиваксера на Западе работает против тебя автоматически. Но тут, наверное, лучше всего знать ему самому — помогает препарат или нет, Плацебо это или реальный эффект. Если, конечно, ВАДА не против.

Подытожил непростое начало турнира Новак философски: «Большой шлем» без драмы... не думаю, что со мной это возможно».