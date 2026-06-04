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4 июня, 22:39

Андреева — о финале «Ролан Гаррос» с Хвалиньской: «Будет зрелищно и интересно»

Алина Савинова

Российская теннисистка Мирра Андреева считает, что финальный матч «Ролан Гаррос» против польки Майи Хвалиньской получится зрелищным.

В полуфинале турнира «Большого шлема» 19-летняя спортсменка обыграла украинку Марту Костюк (6:1, 6:3), а Хвалиньска победила другую россиянку — Диану Шнайдер (7:6 (7:4), 6:4).

«Очевидно, она показывает невероятный теннис эти две недели. Даже три, потому что она прошла через квалификацию. Будет очень зрелищно и интересно, потому что я с ней никогда не встречалась. Для нас обеих это будет очень новый матч. Я не особо знаю, как она играет, ее стиль. Мы постараемся подготовиться к финалу как можно лучше», — приводит пресс-служба «Ролан Гаррос» слова Андреевой.

Мирра Андреева.Мирра доросла до финала. Диане нужно подождать

Андреева стала восьмой россиянкой, вышедшей в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на шестую строчку.

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Теннис
Ролан Гаррос
Майя Хвалиньска
Мирра Андреева
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