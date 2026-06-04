Мирра Андреева и Майя Хвалинска сыграют в финале «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева из России и Майя Хвалинска из Польши встретятся в финальном матче «Ролан Гаррос» в субботу, 6 июня. Решающая игра турнира начнется около 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи Андреевой и Хвалински. Следить за ходом игры можно также в теннисном матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции «Ролан Гаррос», видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Андреева является восьмой ракеткой мира, Хвалинска располагается на 114-м месте в рейтинге WTA.

В предыдущих раундах «Ролан Гаррос» Андреева победила Фиону Ферро, Марину Бассольс, Марию Боузкову, Жиль Тайхманн, Сорану Кырстю и Марту Костюк, а Хвалинска обыграла Чжэн Цзинвэнь, Элизу Мертенс, Марию Саккари, Диан Парри, Анну Калинскую и Диану Шнайдер.