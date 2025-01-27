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Сегодня, 13:29

Фанаты требуют забанить Соболенко за видео с призерской наградой на Australian Open

Сергей Ярошенко
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Первая ракетка мира Соболенко и ее команда «помочились» на приз от организаторов Australian Open после поражения в финале против американки Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7).

В сети завирусился ролик, в котором белоруска со своей командой положили призерскую тарелку на пол и изобразили движения, характерные для мужчин при справлении малой нужды.

Это видео вызвало негативную реакцию у многих фанатов, которые потребовали дисквалифицировать спортсменку.

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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