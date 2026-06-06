Шарапова поздравила Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»: «Горжусь тобой»
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова обратилась к россиянке Мирре Андреевой, которая стала чемпионкой «Ролан Гаррос» 2026 года.
В финале Открытого чемпионата Франции 19-летняя спортсменка в двух сетах победила польку Майю Хвалиньскую — 6:3, 6:2.
«Горжусь тобой. Празднование говорит само за себя: восторженная, но не удовлетворенная. Признак чемпиона», — написала Шарапова в своих соцсетях, опубликовав совместное фото с Андреевой.
Мирра стала четвертой россиянкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, и первой с 2014 года после Шараповой, которая тогда в финале «Ролан Гаррос» победила Симону Халеп.
Новости