Шарапова поздравила Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»: «Горжусь тобой»

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова обратилась к россиянке Мирре Андреевой, которая стала чемпионкой «Ролан Гаррос» 2026 года.

В финале Открытого чемпионата Франции 19-летняя спортсменка в двух сетах победила польку Майю Хвалиньскую — 6:3, 6:2.

«Горжусь тобой. Празднование говорит само за себя: восторженная, но не удовлетворенная. Признак чемпиона», — написала Шарапова в своих соцсетях, опубликовав совместное фото с Андреевой.

Мирра стала четвертой россиянкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, и первой с 2014 года после Шараповой, которая тогда в финале «Ролан Гаррос» победила Симону Халеп.

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