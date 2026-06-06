Иванович отреагировала на триумф Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Потрясающее достижение!»

Бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович поздравила россиянку Мирру Андрееву, ставшую чемпионкой «Ролан Гаррос».

В финале турнира «Большого шлема» в Париже 19-летняя теннисистка в двух сетах обыграла польку Майю Хвалиньскую — 6:3, 6:2.

«Поздравляю, Мирра! Первый титул на турнире «Большого шлема» — какое потрясающее достижение! И также стоит отметить выдающееся выступление Майи Хвалиньской на протяжении всего турнира», — написала Иванович в своих соцсетях.

Андреева стала четвертой россиянкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, после Марии Шараповой, Светланы Кузнецовой и Анастасии Мыскиной. На счету Мирры теперь шесть титулов на уровне WTA.

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