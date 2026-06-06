Дегтярев поздравил Андрееву с первой в карьере победой на турнире «Большого шлема»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции-2026.

В субботу, 6 июня, 19-летняя спортсменка выиграла решающий матч у польки Майи Хвалиньской со счетом 6:3, 6:2.

— Поздравляю Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»! Всего за несколько лет Мирра прошла путь от дебюта в основной сетке турнира до чемпионского титула. Полуфинал в 2024 году, олимпийское серебро в Париже, постоянный прогресс на крупнейших соревнованиях мира — и теперь первая в карьере победа на турнире «Большого шлема».

В финале Мирра уверенно обыграла Майю Хвалиньскую, став четвертой российской теннисисткой, выигравшей турнир «Большого шлема». Этот результат подтверждает статус России как страны с одной из самых сильных теннисных школ, способной воспитывать спортсменов мирового уровня и обеспечивать преемственность поколений чемпионов, — передает слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.

Андреева впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема». Она завоевала шестой титул в одиночном разряде и третий в сезоне-2026.

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