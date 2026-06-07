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7 июня, 00:53

Андреева после победы на «Ролан Гаррос»: «Я хочу поблагодарить себя за то, что верила в себя»

Павел Лопатко

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над полькой Майей Хвалиньской (6:3, 6:2) в финале Открытого чемпионата Франции-2026.

«Я хочу поблагодарить себя за то, что верила в себя, всегда выкладывалась на все сто процентов, даже когда было тяжело. Каждый день старалась стать лучше — как человек и как игрок. Верила, что смогу это сделать, боролась с таким количеством демонов внутри себя. Только я знаю, как тяжело мне было и как я нервничала эти две недели», — цитирует 19-летнюю россиянку ESPN.

Андреева стала четвертой россиянкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, и первой с 2014 года.

Мирра Андреева.Мирра — королева Франции! 19-летняя россиянка покорила «Ролан Гаррос» и вошла в историю

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Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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