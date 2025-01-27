Ольховский: «От российских теннисистов ожидали большего на Australian Open»

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российские теннисисты неудачно выступили в мужском одиночном турнире на Открытом чемпионате Австралии.

«Прямо скажем, от ребят ждали большего на Australian Open. Они выступили неудачно, намного ниже своих возможностей, но, может быть, есть какие-то объективные факторы, о которых мы не знаем. Это только начало сезона, посмотрим, как они будут выступать дальше», — цитирует ТАСС Ольховского.

Лучшим из россиян стал Карен Хачанов, дошедший до третьего круга. У женщин Анастасия Павлюченкова дошла до четвертьфинала одиночного турнира, а Мирра Андреева и Диана Шнайдер дошли до полуфинала парного турнира.

«Если говорить о женском турнире, то девочки очень порадовали, они наши ожидания превысили. Они показали очень хорошую игру, порадовала очень Настя Павлюченкова. Хорошо в парах сыграли Мирра с Дианой. Если сложить выступления мужчин и женщин, то в целом сыграли нормально», — добавил Ольховский.