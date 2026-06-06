Мирра Андреева возглавит чемпионскую гонку WTA после победы на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева выйдет на первое место в обновленном рейтинге чемпионской гонки WTA после победы на «Ролан Гаррос».

В субботу, 6 июня, в финале турнира 19-летняя спортсменка обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Перед началом Открытого чемпионата Франции Мирра занимала пятое место в чемпионской гонке.

Андреева стала четвертой россиянкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она завоевала шестой титул в карьере и третий в сезоне-2026.

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