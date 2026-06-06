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6 июня, 19:06

Андреева стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» с 1992 года

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции-2026.

В финале «Большого шлема» в Париже 19-летняя спортсменка победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

Андреева стала самой молодой чемпионкой в женском разряде «Ролан Гаррос» с 1992 года, когда 18-летняя Моника Селеш завоевала титул в третий раз подряд.

Андреева — четвертая россиянка, выигравшая турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, и первая с 2014 года. Для нее это шестой титул в карьере и третий в сезоне-2026.

Мирра Андреева.Мирра — королева Франции! 19-летняя россиянка покорила «Ролан Гаррос» и вошла в историю

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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