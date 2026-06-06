Кончита Мартинес назвала Андрееву настоящей чемпионкой после победы на «Ролан Гаррос»

Кончита Мартинес, тренер российской теннисистки Мирры Андреевой, отреагировала на победу спортсменки на «Ролан Гаррос».

В финале, который прошел 6 июня, 19-летняя россиянка обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

«У меня были мурашки по коже. Она была настоящей чемпионкой, очень здорово играла. На протяжении всего турнира она была собрана, не прекращала бороться. Я очень горжусь. Я счастлива и с нетерпением жду, что будет дальше», — приводит Punto de Break слова Мартинес.

Тренер отметила, что с самого начала сотрудничества Андреева следует всем ее советам и быстро учится.

«Когда она открыта для нового и слушает, все становится намного проще. Она должна благодарить себя за то, что остается такой, за то, что проходит через эти эмоции, через демонов. Их было достаточно на протяжении турнира, но на последних стадиях она была потрясающей», — добавила Мартинес.

Андреева впервые играла в финале турнира «Большого шлема» и стала четвертой россиянкой, победившей в одиночном разряде. На счету Мирры теперь шесть титулов на уровне WTA.

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