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6 июня, 19:17

Болельщики развернули российский флаг после победы Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Двое болельщиков на корте Филиппа Шатрие в Париже развернули флаг России, чтобы отпраздновать победу российской теннисистки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос», сообщает журналист Бен Ротенберг.

Как отмечает источник, сотрудник службы безопасности быстро подошел к зрителям и попросил убрать флаг в рюкзак.

В финале турнира 19-летняя Андреева победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Она стала четвертой россиянкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, и первой с 2014 года. Для Андреевой это шестой титул в карьере и третий в сезоне-2026.

Мирра Андреева.Мирра — королева Франции! 19-летняя россиянка покорила «Ролан Гаррос» и вошла в историю

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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