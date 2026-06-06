Болельщики развернули российский флаг после победы Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Двое болельщиков на корте Филиппа Шатрие в Париже развернули флаг России, чтобы отпраздновать победу российской теннисистки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос», сообщает журналист Бен Ротенберг.

Как отмечает источник, сотрудник службы безопасности быстро подошел к зрителям и попросил убрать флаг в рюкзак.

В финале турнира 19-летняя Андреева победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Она стала четвертой россиянкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, и первой с 2014 года. Для Андреевой это шестой титул в карьере и третий в сезоне-2026.

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