Мирра Андреева: «Надеюсь, Шарапова и Кузнецова смотрели финал «Ролан Гаррос», и он им понравился»

Россиянка Мирра Андреева выразила надежду, что бывшие теннисистки Мария Шарапова и Светлана Кузнецова наблюдали за ее финалом на «Ролан Гаррос».

6 июня 19-летняя спортсменка победила в решающем матче польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

«Помню ли победу Шараповой на «Ролан Гаррос»? Конечно, я помню ее победы здесь. Она так здорово играла на грунте. Я надеялась, что она смотрит финал. Не знаю, смотрела ли она его, но я подумала, что если она смотрит, то было бы здорово показать красивый теннис. Светлана Кузнецова тоже прислала мне голосовые сообщения перед матчем, чтобы передать позитивные мысли и немного поддержать. Я очень это ценю. Надеюсь, они обе смотрели финал, и он им понравился», — приводит TV5MONDE слова Андреевой.

Мирра стала четвертой россиянкой, завоевавшей титул на «Ролан Гаррос». Шарапова выигрывала турнир «Большого шлема» в Париже в 2012 и 2014 годах, Кузнецова — в 2009-м, а Анастасия Мыскина — в 2004-м. Теперь на счету Андреевой шесть титулов на уровне WTA.

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