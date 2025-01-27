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Сегодня, 09:34

Андреева поднялась на 10-ю строчку чемпионской гонки WTA

Даниил Аршавский
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Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с 18-й на 10-ю строчку в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).

На прошедшем Australian Open 17-летняя теннисистка завершила выступление в 1/8 финала в одиночном разряде, уступив белоруске Арине Соболенко (1:6, 2:6).

Лучшей среди россиянок остается Диана Шнайдер, опустившись с 5-й на 7-ю строчку. Лидером чемпионской гонки WTA стала победительница Australian Open американка Мэдисон Киз.

Чемпионская гонка WTA. Версия от 27 января:

1. Мэдисон Киз (США) — 2554 очков;

2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 1800;

3. Ига Свентек (Польша) — 1105;

4. Кори Гауфф (США) — 930;

5. Паула Бадоса (Испания) — 841;

6. Эмма Наварро (США) — 539;

7. Диана Шнайдер (Россия) — 489;

8. Полина Кудерметова (Россия) — 488;

9. Джессика Пегула (США) — 455;

10. Мирра Андреева (Россия) — 435;

11. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 431...

13. Дария Касаткина (Россия) — 408...

20. Вероника Кудерметова (Россия) — 295...

28. Людмила Самсонова (Россия) — 266...

45. Анна Блинкова (Россия) — 162...

54. Анастасия Потапова (Россия) — 130...

71. Алина Корнеева (Россия) — 100...

83. Эрика Андреева (Россия) — 83...

Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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