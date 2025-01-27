Андреева поднялась на 10-ю строчку чемпионской гонки WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с 18-й на 10-ю строчку в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).
На прошедшем Australian Open 17-летняя теннисистка завершила выступление в 1/8 финала в одиночном разряде, уступив белоруске Арине Соболенко (1:6, 2:6).
Лучшей среди россиянок остается Диана Шнайдер, опустившись с 5-й на 7-ю строчку. Лидером чемпионской гонки WTA стала победительница Australian Open американка Мэдисон Киз.
Чемпионская гонка WTA. Версия от 27 января:
1. Мэдисон Киз (США) — 2554 очков;
2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 1800;
3. Ига Свентек (Польша) — 1105;
4. Кори Гауфф (США) — 930;
5. Паула Бадоса (Испания) — 841;
6. Эмма Наварро (США) — 539;
7. Диана Шнайдер (Россия) — 489;
8. Полина Кудерметова (Россия) — 488;
9. Джессика Пегула (США) — 455;
10. Мирра Андреева (Россия) — 435;
11. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 431...
13. Дария Касаткина (Россия) — 408...
20. Вероника Кудерметова (Россия) — 295...
28. Людмила Самсонова (Россия) — 266...
45. Анна Блинкова (Россия) — 162...
54. Анастасия Потапова (Россия) — 130...
71. Алина Корнеева (Россия) — 100...
83. Эрика Андреева (Россия) — 83...