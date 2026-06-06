Андреева — о финале «Ролан Гаррос»: «Хотелось попытаться немного подражать манере поведения Федерера»

Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что старалась подражать 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру во время финала «Ролан Гаррос».

В решающем матче Открытого чемпионата Франции 19-летняя спортсменка обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

«Мне захотелось попытаться немного подражать его манере поведения на корте, потому что мне нравилось смотреть, как он играл раньше. Возможно, это немного помогло мне, потому что я хотела хорошо выглядеть на корте, не быть расстроенной и не недовольной своей игрой», — приводит Daily Express слова теннисистки.

Андреева стала четвертой россиянкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, после Марии Шараповой, Светланы Кузнецовой и Анастасии Мыскиной. На счету Мирры теперь шесть титулов на уровне WTA.

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