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6 июня, 23:14

Андреева — о финале «Ролан Гаррос»: «Хотелось попытаться немного подражать манере поведения Федерера»

Алина Савинова

Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что старалась подражать 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру во время финала «Ролан Гаррос».

В решающем матче Открытого чемпионата Франции 19-летняя спортсменка обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

«Мне захотелось попытаться немного подражать его манере поведения на корте, потому что мне нравилось смотреть, как он играл раньше. Возможно, это немного помогло мне, потому что я хотела хорошо выглядеть на корте, не быть расстроенной и не недовольной своей игрой», — приводит Daily Express слова теннисистки.

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Андреева стала четвертой россиянкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, после Марии Шараповой, Светланы Кузнецовой и Анастасии Мыскиной. На счету Мирры теперь шесть титулов на уровне WTA.

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Роджер Федерер
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