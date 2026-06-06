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6 июня, 22:22

Кирстя — о титуле Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Ты это заслужила»

Алина Савинова

Румынская теннисистка Сорана Кирстя отреагировала на победу россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

В финале Открытого чемпионата Франции 19-летняя спортсменка в двух сетах обыграла польку Майю Хвалиньскую — 6:3, 6:2. Кирстя уступила Андреевой в четвертьфинале турнира со счетом 0:6, 3:6.

«Эта меня очень радует. Молодец, малышка, ты это заслужила», — написала Кирстя в своих соцсетях.

Андреева впервые играла в финале турнира «Большого шлема» и стала четвертой россиянкой, победившей в одиночном разряде. На счету Мирры теперь шесть титулов на уровне WTA.

Мирра Андреева.Мирра — королева Франции! 19-летняя россиянка покорила «Ролан Гаррос» и вошла в историю

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Сорана Кирстя
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