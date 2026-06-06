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6 июня, 20:00

Кафельников назвал победу Андреевой на «Ролан Гаррос» праздником для всех любителей тенниса из России

Сергей Филин

Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников назвал триумф восьмой ракетки мира Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции праздником для всех любителей тенниса из России.

6 июня 19-летняя Андреева обыграла польку 24-летнюю Майю Хвалиньскую (6:3, 6:2) в финале «Ролан Гаррос» — 2026.

«Молодец Мирра, абсолютно заслуженно победила. Преподнесла праздник всем российским любителям тенниса. Три-четыре месяца назад я жестко ее критиковал, но она здорово прибавила», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Андреева стала первой победительницей турнира «Большого шлема», рожденной после 2005 года.

Мирра Андреева.Мирра — королева Франции! 19-летняя россиянка покорила «Ролан Гаррос» и вошла в историю

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Источник: ТАСС
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Теннис
Ролан Гаррос
Евгений Кафельников
Майя Хвалиньска
Мирра Андреева
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