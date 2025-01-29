В Австралии обсуждают установку памятника Джоковичу. Фанаты против

Ноле 10 раз выигрывал Australian Open.

Организаторы Australian Open высказались о возможности установки памятника Новаку Джоковичу и другим мировым звездам тенниса в Мельбурн-парке, где проходят матчи турнира. Австралийские болельщики, с которыми у серба выстроились сложные отношения, против появления статуи.

Что за информация про памятник

На тему появления монументов в честь легенд мирового тенниса высказался генеральный директор АО Крейг Тайли в интервью Code Sports. По словам мужчины, в Мельбурн-парке могут появиться памятники Новаку Джоковичу, Серене Уильямс, Роджеру Федерреру и другим именитым теннисистам. Сейчас монументы устанавливают только в честь австралийских спортсменов, хотя рекордсменом по числу побед на Australian Open среди мужчин является именно Джокович (10 титулов).

«Я бы хотел, чтобы весь этот район был заполнен статуями великих теннисистов. Каждый год мы ставим новый памятник австралийцу, но это место посвящено теннису, и сюда приезжают люди со всего мира. Новак (Джокович. — Прим. «СЭ») выиграл этот турнир 10 раз, и я все еще думаю, что он может сделать это снова», — высказался Тайли.

Фанаты против

У Джоковича непростые отношения с австралийскими болельщиками. Многие восприняли идею памятника скептически. В соцсетях часть пользователей поддержала инициативу, но большинство встретило ее враждебно:

Praveen Krishnan: «Пусть сначала Австралия научится уважать Джоковича».

Novi Stari: «Я не согласен — еще не время. Австралийцы будут осквернять статую. Они не уважают (Джоковича. — Прим. «СЭ» ), и Новак должен отвергнуть эту идею».

KharToba: «О, пожалуйста, нет, это было бы так неискренне и отвратительно, зная, как с ним там обращаются».

Heather_The_Neko: «Печально говорить, что, как бы он этого ни заслуживал, памятник будет разрушен и испачкан граффити. Надеюсь, я ошибаюсь, если они действительно решат это сделать».

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У Джоковича сложные отношения с австралийцами

Разногласия между сербом и австралийской публикой начались в 2022 году, когда теннисиста депортировали за отсутствие прививки от коронавируса. Джоковича не допустили до турнира, а его позиция по поводу вакцинации вызвала резкую критику. Ситуация усугубилась несогласованностью ковидных правил на федеральном и региональном уровнях.

Позже Новак заявил, что перед депортацией, пока он находился в карантинном отделе, его отравили — по словам теннисиста, в его крови был зашкаливающий показатель свинца и ртути.

На Australian Open-2025 у Джоковича вновь произошел конфликт с местной публикой. Болельщики провоцировали его выкриками с трибун, а сам теннисист бойкотировал официального вещателя турнира Channel 9. Ведущий Тони Джонс назвал серба «переоцененным» и предложил исключить его из турнира.

Решение о памятнике пока не принято. Очевидно, что отношение к Джоковичу в Австралии остается напряженным и идея его увековечения в Мельбурн-парке вызывает жаркие споры.