Ромашина: «Являюсь действующим спортсменом на данный момент»

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина продолжает тренироваться и на данный момент является действующей спортсменкой.

«Пока никаких новостей [по карьере], тишина. Я нахожусь в отличной форме как физической, так и моральной, ничего не исключаю. Периодически посещаю бассейн, так что я являюсь действующим спортсменом на данный момент», — цитирует ТАСС Ромашину.

На Олимпиаде в Токио Ромашина завоевала две золотые медали, что позволило ей стать самой титулованной синхронисткой мира. На ее счету также 21 победа на чемпионатах мира и 13 титулов чемпионки Европы.