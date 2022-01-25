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Сегодня, 09:59

Ромашина: «Являюсь действующим спортсменом на данный момент»

Ромашина прокомментировала возможное завершение карьеры
Роман Шишов
Корреспондент

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина продолжает тренироваться и на данный момент является действующей спортсменкой.

«Пока никаких новостей [по карьере], тишина. Я нахожусь в отличной форме как физической, так и моральной, ничего не исключаю. Периодически посещаю бассейн, так что я являюсь действующим спортсменом на данный момент», — цитирует ТАСС Ромашину.

На Олимпиаде в Токио Ромашина завоевала две золотые медали, что позволило ей стать самой титулованной синхронисткой мира. На ее счету также 21 победа на чемпионатах мира и 13 титулов чемпионки Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/13514831
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