Ромашина: «Являюсь действующим спортсменом на данный момент»
Ромашина прокомментировала возможное завершение карьеры
Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина продолжает тренироваться и на данный момент является действующей спортсменкой.
«Пока никаких новостей [по карьере], тишина. Я нахожусь в отличной форме как физической, так и моральной, ничего не исключаю. Периодически посещаю бассейн, так что я являюсь действующим спортсменом на данный момент», — цитирует ТАСС Ромашину.
На Олимпиаде в Токио Ромашина завоевала две золотые медали, что позволило ей стать самой титулованной синхронисткой мира. На ее счету также 21 победа на чемпионатах мира и 13 титулов чемпионки Европы.
Источник: https://tass.ru/sport/13514831
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