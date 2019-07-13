Первое золото России на ЧМ, Войнов без НХЛ, Халеп вынесла Серену

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 13 июля.

НАЧАЛО. Несколько важных вопросов о "Спартаке"

Ответы на некоторые получим уже сегодня. Красно-белые в стартовом матче в чемпионате России по футболу-2019/2020 принимают "Сочи". ЦСКА, "Краснодар" и "Зенит" свои первые игры в новом сезоне РПЛ проведут в воскресенье, а "Локомотив" – в понедельник.

ИНСАЙД. "Спартак": Гильерме или Левашов. "Локо": Крицюк или Щербицкий

"СЭ" – о нюансах трансферов вратарей в двух столичных клубах – "Спартаке" и "Локомотиве". Наиболее вероятные сделки по двум.

СТАРТ. "Динамо" под другим углом, "Арсенал" – тот же

Первая игра чемпионата России по футболу прошла в пятницу в Туле. "Динамо" доминировало в первом тайме на радость своим фанатам, которые вывесили баннер-задачу. После перерыва бело-голубые отдали инициативу "Арсеналу" и не выстояли под напором участника отборочного турнира Лиги Европы.

ВОДНЫЕ. Колесниченко открыла счет золоту

Россиянка Светлана Колесниченко стала чемпионкой мира в технической программе солисток в синхронном плавании. Она выиграла свое 14-е золото мировых первенств – и первое для сборной в корейском Кванджу.

ХОККЕЙ. Войнов – в "Авангарде" за 70 миллионов

Российский защитник Вячеслав Войнов подписал однолетний контракт с "Ястребами". В НХЛ двукратный обладатель Кубка Стэнли уже никому не нужен.

ОТКРОВЕНИЕ. "Мы психовали – нам срывали подготовку к финалу"

Большое интервью форварда "Авангарда" Дениса Зернова. В нем – правда о допинг-скандале с омским клубом во время Кубка Гагарина-2019.

УИМБЛДОН. СуперСимо!

Серена Уильямс не смогла ничего противопоставить Симоне Халеп в финале Уимблдона-2019. Румынка фактически уничтожила американку – 6:2, 6:2 за 55 минут. Это ее первый титул в Лондоне и второй на турнирах "Большого шлема".

ВОЛЕЙБОЛ. Попали под США – зато избежали Бразилии

В игре против американцев в группе "Финала шести" Лиги наций главный тренер мужской сборной России Туомас Саммелвуо дал отдохнуть лидерам. После разгромного поражения команда в полуфинале избежала встречи с бразильцами, ее ждет Польша.

СКОРОСТЬ. Даниил Квят: "Новостей о переходе в "Ред Булл" у меня пока нет"

Эксклюзивное интервью российского пилота "Торо Россо" не только о "Формуле-1" – о скорых переменах в жизни и задачах на ближайшие гонки. У Квята – хороший год.

ЭКСПЕРТ. Когда РПЛ перестанет быть лигой автобусов?

Разговор с Игорем Шалимовым о стиле, "Спартаке" и его плеймейкере, Миранчуке и "Барсе", а также о том, почему в России пора разбавить топ-5. К фактурному интервью прилагается видеопрогноз журналистов "СЭ".

ТРАНСФЕР. Партнер Златана, сменщик Суареса

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг перешел в "Краснодар". Есть несколько вещей, которые обязательно нужно знать о новом форварде "быков".

ЗОНА. "Кокорин даже печеную курицу может заказать…"

Юрий Голышак завершает рассказ о том, как мы ездили к Кокорину и Мамаеву. Заключительный репортаж "СЭ" из Алексеевки Белогородской области, где в ИК-4 отбывают срок известные футболисты.

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