"Спартак": Гильерме или Левашов. "Локо": Крицюк или Щербицкий

Гильерме (справа) и Станислав Крицюк: кто из вратарей сменит клуб этим летом? Фото Алексей Иванов

"СЭ" – о нюансах трансферов вратарей в двух столичных клубах – "Спартаке" и "Локомотиве".

Голкипер железнодорожников Гильерме (33 года) согласовал контракт со "Спартаком": 3 года, 3 миллиона евро в год, 3 млн евро премия за подпись, 3 млн евро выплата агенту – по миллиону за год. "Локомотив" не согласился с предложением о продаже трансфера за 0,5 млн евро. По данным обозревателя "СЭ", железнодорожников может устроить сумма в 0,8 млн евро.

Гильерме – кандидатура гендиректора красно-белых Томаса Цорна. Олег Кононов был бы рад вратарю "Арсенала" Михаилу Левашову (27 лет) – он суммарно будет дешевле, несмотря на более дорогой выкуп (1 млн евро). Туляки сделали футболисту предложение о продлении контракта на 2 года – условия улучшены, пункт о выкупе за миллион предложено убрать.

"Локомотив" рассматривает кандидатуры Станислава Крицюка (28 лет) из "Краснодара" (сумма трансфера – 3 млн евро), Левашова (1 млн евро) и Дениса Щербицкого (23 года) из БАТЭ (белорус в РПЛ не будет считаться легионером, условия схожи с Левашовым). При этом железнодорожники склоняются к кандидатуре Крицюка. (Сергей Егоров)