Газзаев vs Гончаренко, кошмар русского футбола и битва Дзюбы с Черышевым

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 7 марта.

ЭКСПЕРТИЗА. Валерий Газзаев: "Заявление Гончаренко звучит оскорбительно для футбольного клуба ЦСКА"

О возобновлении чемпионата России рассуждает знаменитый отечественный тренер, четырехкратный чемпион страны и обладатель Кубка УЕФА, сейчас зампреда Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ.

ВЕЧНЫЙ ВОПРОС. Россия – хоккейная страна?

Вчера состоялись матчи четвертьфинала конференций КХЛ и четвертьфинала футбольного Кубка России. Контраст получился впечатляющим. Почему люди не пошли на футбол, но заполнили ледовые арены?

КОШМАР. Страшный сон русского футбола, который стал реальностью

Наш футбол прекрасен! Не успела РПЛ возобновиться, как лигу поразили несколько новостей о переносе матчей на резервные поля. Больше всего этим злоупотреблял "Арсенал". Газон в Туле не был готов к поединку против ЦСКА – спас Грозный. К кубковой встрече с "Оренбургом" ничего не изменилось – и тут на помощь пришли Химки. Вы только посмотрите на эти шокирующие фотографии!

ЛИГА ЕВРОПЫ. Кого прорвет раньше – Черышева или Дзюбу?

Соперники наших команд по 1/8 финала Лиги Европы точно не сложнее, чем в предыдущем раунде. "Валенсия" не сильнее "Байера", а "Вильярреал" в данном состоянии едва ли крепче "Фенербахче". Жребий хороший – особенно, для "Зенита". Могло быть хуже. Выйти в четвертьфинал по силам и Петербургу, и Краснодару.

"СЭ" – В ГОСТЯХ. "Монако" тренируется под звуки взрывов. Головин дал первую пресс-конференцию

Пока команда Александра Головина готовится к матчу чемпионата Франции с "Бордо", ее база в Ля-Тюрби перестраивается. Спецкор "СЭ" Александр Бобров рассказывает, как россиянин живет в Монте-Карло.

УБИЙЦА. Сульшер-тайм! "МЮ" со скандалом побеждает "ПСЖ"!

"ПСЖ" проиграл "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) после спорного пенальти, назначенного в добавленное время после просмотра видеоповтора.

МИЛЛИАРД – В ТОПКУ. Сколько тратит "ПСЖ" ради Лиги чемпионов

За 8 лет правления "ПСЖ" шейхи запомнились огромными вложениями. Всего за это время они потратили на покупку игроков 1 миллиард 149,7 миллионов евро. В заметке – их траты посезонно. Сумы – шок.

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