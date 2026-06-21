Япония нанесла Тунису второе разгромное поражение на ЧМ-2026, Уэда оформил дубль

Сборная Японии одержала разгромную победу над Тунисом в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2026 — 4:0.

Дубль у японцев оформил Аясэ Уэда (31-я и 83-я минуты). Еще по голу в активе Даити Камады (4-я) и Дзюни Ито (69-я).

Тунис потерпел второе подряд крупное поражение — в первом туре африканская сборная уступила Швеции (1:5), после чего из сборной уволили главного тренера Сабри Лямуши. Его сменил Эрве Ренар.

Япония с 4 очками поднялась на второе место в группе F. Тунис без очков замыкает квартет и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

В заключительном туре Япония 26 июня сыграет со Швецией. Тунис в этот же день встретится с Нидерландами.