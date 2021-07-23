Волейболистка Королева поделилась ожиданиями от церемонии открытия Олимпиады в Токио
Российская волейболистка Ирина Королева рассказала, с какими эмоциями ожидает церемонию открытия Олимпиады в Токио.
«В первую очередь, это пугает, так как нам надо будет долго стоять и будет некомфортно. Но вторая эмоция перекрывает все страхи — интерес к тому, что покажут японцы.
Надеюсь, будет настоящее и шоу и мы сможем посмотреть на него. На каждой Олимпиаде показывают невероятные номера и танцы. Надеюсь, что у спортсменов будет возможность посмотреть на представление", — приводит слова Королевой Telegram-канал ОКР.
Олимпийская сборная России пройдет на параде церемонии открытия Олимпийских игр в Токио под 77-м номером. Знаменосцами российской команды будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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