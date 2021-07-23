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Волейболистка Королева поделилась ожиданиями от церемонии открытия Олимпиады в Токио

08:42
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Российская волейболистка Ирина Королева рассказала, с какими эмоциями ожидает церемонию открытия Олимпиады в Токио.

«В первую очередь, это пугает, так как нам надо будет долго стоять и будет некомфортно. Но вторая эмоция перекрывает все страхи — интерес к тому, что покажут японцы.

Надеюсь, будет настоящее и шоу и мы сможем посмотреть на него. На каждой Олимпиаде показывают невероятные номера и танцы. Надеюсь, что у спортсменов будет возможность посмотреть на представление", — приводит слова Королевой Telegram-канал ОКР.

Олимпийская сборная России пройдет на параде церемонии открытия Олимпийских игр в Токио под 77-м номером. Знаменосцами российской команды будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/1144

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