Волейболистка Королева поделилась ожиданиями от церемонии открытия Олимпиады в Токио

Российская волейболистка Ирина Королева рассказала, с какими эмоциями ожидает церемонию открытия Олимпиады в Токио.

«В первую очередь, это пугает, так как нам надо будет долго стоять и будет некомфортно. Но вторая эмоция перекрывает все страхи — интерес к тому, что покажут японцы.

Надеюсь, будет настоящее и шоу и мы сможем посмотреть на него. На каждой Олимпиаде показывают невероятные номера и танцы. Надеюсь, что у спортсменов будет возможность посмотреть на представление", — приводит слова Королевой Telegram-канал ОКР.

Олимпийская сборная России пройдет на параде церемонии открытия Олимпийских игр в Токио под 77-м номером. Знаменосцами российской команды будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.