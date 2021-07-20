Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от проживания в олимпийской деревне в Токио.

«Полет из Южно-Сахалинска вчера прошел великолепно, по времени это всего полтора часа. Конечно, трудно, ведь в девять утра мы выехали из гостиницы на Сахалине и только в девять вечера заехали в свои номера в Олимпийской деревне.

Были безумно уставшими, но в то же время приятно и волнительно вновь оказаться в Олимпийской деревне, ощутить эту неповторимую атмосферу Игр. Сразу начали знакомиться с деревней. Узнали, где находится столовая, где теннисные корты...

Здесь объекты расположены на большом расстоянии друг от друга, надо все рассчитывать заранее: время на питание, плюс каждый день сдача теста. Словом, все непросто, не так, как на других Олимпиадах.

И еще очень жарко, все отметили эту невероятную жару. Сегодня на солнце по ощущениям было около 42 градусов. Мы потренировались первый раз на кортах, почувствовали покрытие и мячи. Несмотря ни на что, у всех прекрасное настроение. Даниил Медведев уже с нами, так что вся наша сборная в полном составе. Готовимся к турниру», — приводит слова Весниной пресс-служба ФТР.

С 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации, который продлится до 22 августа.

Летняя Олимпиада состоится с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.