Куницын оценил шансы Хачанова против Зверева в финале Олимпиады

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын прокомментировал поражение серба Новака Джоковича от немца Александра Зверева в полуфинале мужского одиночного разряда на Олимпиаде в Токио.

«Это финал большого Олимпийского турнира. У таких игроков, как Джокович, есть преимущество. Они много раз играли в таких условиях, когда очень большой турнир. Они знают, как готовиться. Но в финале Олимпийского турнира они не играли ни разу. У Карена будут такие же шансы, как в обычном матче», — сказал Куницын.

В финале одиночного мужского разряда на Олимпиаде в Токио Александр Зверев встретится с россиянином Кареном Хачановым.