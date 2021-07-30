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США впервые за 101 год остались без медалей в теннисе на Олимпиаде

13:08

Теннисисты из США на Олимпиаде в Токио установили антирекорд, впервые за 101 год не выиграв ни одной медали.

Американцы дошли до медального матча только в мужской паре. Однако Остин Крайчек и Теннис Сандгрен в матче за третье место проиграли австралийцам Майклу Венусу и Маркусу Даниэлю.

Таким образом, США остались без медалей в теннисе впервые за 101 год и впервые с возвращения вида спорта в программу Олимпид в 1988 году. На каждой Олимпиаде с 1988-го американцы брали минимум одно золото и минимум две медали. Искючением стали только Игры в Афинах. Тогда было только одно серебро от Марди Фиша.

Напомним, что теннис присутствовал в программе Олимпийских игр с 1896 по 1924, после чего был отменен до возвращения в 1988.

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