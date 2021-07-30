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Тарпищев выразил надежду на российский финал в миксте на Олимпиаде в Токио

13:14
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева в финал микста на Олимпиаде в Токио.

«По миксту предпочтение было до игры, конечно, у австралийцев. Они сыгранная пара, давно играют, а наши в первый раз. Естественно, ожидания были тревожными. Наши переломили австралийцев за счет аритмии, нельзя было играть и разыгрывать очки, надо было рисковать все время. Реально это и сработало, австралиец подсел и второй играл гораздо хуже, даже его подачу выиграли ребята. Будет ли русский финал? Надеюсь», — сказал Тарпищев.

Сегодня, 30 июля Павлюченкова и Рублев победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале микста на Олимпиаде в Токио. В финале россияне сыграют с победителем матча Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия), который состоится сегодня (начало — в 14.00 мск).

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Артем Калинин все материалы автора

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