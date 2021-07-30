Куницын о выходе Хачанова в финал Олимпиады: «Просто супер!»
10:32
Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын прокомментировал выход Карена Хачанова в финал Олимпиады в одиночном мужском разряде.
«Это был невероятный матч! Очень рад за Карена. Просто супер!» — сказал Куницын.
Сегодня, 30 июля Карен Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту в полуфинале Олимпиады со счетом 6:3, 6:3. В финале Игр россиянин сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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