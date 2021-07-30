Тарпищев — о выходе Хачанова в финал Олимпиады: «Выиграл абсолютно по делу»
10:33
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил игру россиянина Карена Хачанова, вышедшего в финал Олимпиады в Токио.
«Карен выиграл абсолютно по делу. Мощно подавал, играл в свой теннис от начала и до конца. Не дал испанцу сделать совершенно ничего. Теперь ждем финала...» — сказал Тарпищев.
Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:3) в полуфинале одиночного мужского турнира. В финале Олимпиады Хачанов встретится с победителем мачта Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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