Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил игру россиянина Карена Хачанова, вышедшего в финал Олимпиады в Токио.

«Карен выиграл абсолютно по делу. Мощно подавал, играл в свой теннис от начала и до конца. Не дал испанцу сделать совершенно ничего. Теперь ждем финала...» — сказал Тарпищев.

Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:3) в полуфинале одиночного мужского турнира. В финале Олимпиады Хачанов встретится с победителем мачта Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия).