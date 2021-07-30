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Карен Хачанов победил Карреньо-Бусту и вышел в финал Олимпиады

10:27
Карен Хачанов. Фото Reuters
Карен Хачанов. Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту в полуфинале одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио.

Продолжительность встречи составила 1 час и 20 минут. Россиянин одержал победу со счетом 6:3, 6:3.

В финале Олимпиады Хачанов встретится с победителем мачта Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1/2 финала

Карен Хачанов (Россия) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 6:3, 6:3

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Иван Торопцев все материалы автора

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