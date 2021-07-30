Карен Хачанов победил Карреньо-Бусту и вышел в финал Олимпиады
10:27
Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту в полуфинале одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио.
Продолжительность встречи составила 1 час и 20 минут. Россиянин одержал победу со счетом 6:3, 6:3.
В финале Олимпиады Хачанов встретится с победителем мачта Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1/2 финала
Карен Хачанов (Россия) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 6:3, 6:3
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Зачет
vs
2
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