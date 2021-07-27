Соревнования по серфингу на Олимпиаде перенесены из-за шторма
03:12
Первый финал соревнований по серфингу на Олимпийских играх в Токио перенесен на 24 часа из-за тропического шторма, сообщает ESPN.
Изменения в расписание были внесены из-за того, что волны будут слишком сильными и выступление спортсменов будет невозможными.
Напомним, сегодня из-за погодных условий уже откладывался старт финальных соревнований по триатлону.
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