Соревнования по серфингу на Олимпиаде перенесены из-за шторма

Первый финал соревнований по серфингу на Олимпийских играх в Токио перенесен на 24 часа из-за тропического шторма, сообщает ESPN.

Изменения в расписание были внесены из-за того, что волны будут слишком сильными и выступление спортсменов будет невозможными.

Напомним, сегодня из-за погодных условий уже откладывался старт финальных соревнований по триатлону.