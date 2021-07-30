Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Стрельба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба

Американцы посмеялись над стойкой Бацарашкиной во время финала Олимпиады

09:25
Виталина Бацарашкина. Фото Reuters
Виталина Бацарашкина. Фото Reuters
Теги:

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль олимпийского турнира по стрельбе из пистолета с 25 метров.

При этом американские пользователи соцсетей обсуждали стойку российской спортсменки. В соцсетях опубликовали фотографию с Бацарашкиной, которая заняла «расслабленную» позицию во время соревнований, а одну руку держит в кармане. Многие решили, что олимпийская чемпионка неправильно держит пистолет.

«Будет сильная отдача, люди не зря говорят держать пистолет двумя руками», — написал один из пользователей.

Некоторые пользователи оказались лучше знакомы со спецификой стрельбы из пневматического пистолета.

«Ребята, расслабьтесь, это пневматика, а не настоящее оружие. Эта техника была бы отстойной при настоящей стрельбе, но это Олимпиада. Стойка предназначена для того, чтобы стрелок оставался максимально расслабленным и неподвижным, а не контролировал отдачу», — пояснил другой пользователь.

Это уже пятая медаль (2-2-1) российской команды в стрельбе. Ранее Бацарашкина взяла золото в стрельбе из пистолета с 10 м, а также вместе с Артемом Черноусовым завоевала серебро в пистолетном миксте. Анастасия Галашина взяла серебро в стрельбе из винтовки на 10 м, а Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу в винтовочном миксте.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Американцы посмеялись над стойкой Бацарашкиной во время финала Олимпиады
Написанная 34 года назад песня внезапно стала самой популярной
Какой продукт может привести к раку кишечника
На юго-востоке Москвы загорелся склад
Как часто можно есть рыбу?
vs
17
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события