Американцы посмеялись над стойкой Бацарашкиной во время финала Олимпиады

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль олимпийского турнира по стрельбе из пистолета с 25 метров.

При этом американские пользователи соцсетей обсуждали стойку российской спортсменки. В соцсетях опубликовали фотографию с Бацарашкиной, которая заняла «расслабленную» позицию во время соревнований, а одну руку держит в кармане. Многие решили, что олимпийская чемпионка неправильно держит пистолет.

«Будет сильная отдача, люди не зря говорят держать пистолет двумя руками», — написал один из пользователей.

Некоторые пользователи оказались лучше знакомы со спецификой стрельбы из пневматического пистолета.

«Ребята, расслабьтесь, это пневматика, а не настоящее оружие. Эта техника была бы отстойной при настоящей стрельбе, но это Олимпиада. Стойка предназначена для того, чтобы стрелок оставался максимально расслабленным и неподвижным, а не контролировал отдачу», — пояснил другой пользователь.

Это уже пятая медаль (2-2-1) российской команды в стрельбе. Ранее Бацарашкина взяла золото в стрельбе из пистолета с 10 м, а также вместе с Артемом Черноусовым завоевала серебро в пистолетном миксте. Анастасия Галашина взяла серебро в стрельбе из винтовки на 10 м, а Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу в винтовочном миксте.