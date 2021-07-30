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Двукратная олимпийская чемпионка Бацарашкина: «Не думала, что выиграю столько наград»

09:50
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Российская спортсменка Виталина Бацарашкина поделилась впечатлениями от выступления на Олимпиаде-2020.

«Радость от того, что закончились соревнования и скоро поеду домой. Не думала, что столько выиграю наград. Одинаково сложные были выступления, 2 августа уезжаю домой», — приводит слова Бацарашкиной ТАСС.

24-летняя спортсменка завоевала две золотые медали в стрельбе из пистолета с 10 и 25 метров, а также вместе с Артемом Черноусовым завоевала серебро в пистолетном миксте.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12022313

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Сергей Разин все материалы автора

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