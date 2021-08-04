Официально: украинская теннисистка заразилась допингом через секс. На Олимпиаде есть и другие пострадавшие

Обнародованы подробности оправдательного приговора по делу Даяны Ястремской — причиной положительной пробы на местеролон названы два «физических контакта» с мужчиной накануне тестирования.

Часть нынешнего сезона теннисистка Даяна Ястремская пропустила из-за отстранения за допинг, но в конце июня внезапно была оправдана и получила возможность сыграть на Олимпиаде в Токио. Больших дивидендов ей это не принесло — 21-летняя украинка проиграла в первом же круге и в одиночном, и в парном (в дуэте с Элиной Свитолиной) разрядах. После этого Ястремская уже успела неудачно выступать на турнире в Сан-Хосе, а Международная федерация тенниса тем временем все еще продолжает объясняться по поводу отмены наказания. Так накануне опубликован 34-страничный текст решения по этому скандальному делу. Скандальным его сделало объяснение способа попадания допинга в организм девушки — через секс с бойфрендом, принимавшим некие мужские лекарства.

LIU IS THROUGH ?



American wildcard @Cliu00 prevails in 3 set battle ??? pic.twitter.com/blbmXYY3M1 — Mubadala Silicon Valley Classic (@MubadalaSVC) August 4, 2021

Внешнее заражение

Часть текста из вердикта антидопинговой панели Международной теннисной федерации вымарано. В частности — имя бойфренда и, видимо, совсем уж интимные моменты. Однако общее представление о ходе разбирательства составить можно. Интересно, что в мае, когда немецкий журнал Der Spiegel первым опубликовал версию о «заражении через секс», отец теннисистки называл эту информацию клеветой и грозил засудить журналистов. В итоге все сведения Der Spiegel подтвердились. Правда, секс в документе деликатно назван «физическим контактом». Но сути дела это не меняет — в вердикте трибунала говорится, что Даяна перед сдачей внесоревновательной допинг-пробы ночевала у своего парня, и они были дважды близки — вечером и рано утром.

Напомню, что Ястремская была временно отстранена из-за положительного теста на местеролон в начале января этого года, и с тех пор яростно отрицала свою вину. Несмотря на перспективы прохождения длительного карантина, она все равно приехала на Открытый чемпионат Австралии, но проиграла все суды о допуске к стартам, и была вынуждена бездействовать в ожидании приговора, на который потребовалось почти полгода. «Трибунал признал, что положительный результат допинг-пробы был вызван внешним заражением, а не моей виной или небрежностью, вследствие чего на меня не наложили никаких санкций. Поэтому я могу немедленно возобновить свою карьеру, — написала теннисистка в Instagram после своего оправдания. — За последние шесть месяцев я через многое прошла, мне было тяжело справиться с негативными комментариями в мою сторону. Хочу поблагодарить свою семью, адвокатов, агента за их постоянную поддержку».

Проверка на детекторе лжи

По данным следствия, положительная проба мочи на запрещенный препарат была взята у Ястремской 24 ноября 2020 года. Мать спортсменки заявила, что накануне вечером вся семья была на дне рождения у дяди. Потом ее оттуда забрал бойфренд, и они пошли гулять по городу (название города вымарано). Ночевала девушка у своего парня. Слот для проверки на допинг в системе ADAMS у нее был указан на следующий день с 13 до 14 часов в родительском доме Деяны. Инспекторы допинг-контроля приехали брать пробу в 13:45. Теннисистка опаздывала, но мать позвонила ей и попросила поторопиться. Девушка в этот момент уже подъезжала к дому и в итоге успела вернуться до 14:00, сдав пробу.

Этот эпизод трибунал трактовал в пользу спортсменки. Ведь, если бы теннисистка сидела на зарещенке и опасалась разоблачения, ей ничего не стоили пропустить это тестирование и отделаться за неявку предупредительным «флажком». Но Деяна наоборот — сильно спешила, чтобы успеть на тестирование. Что касается пресловутых «физических контактов» и «внешнего воздействия», то в документе говорится, что они имело место дважды — накануне вечером и утром перед самым допинг-контролем. При этом бойфренд, с которым девушка к тому времени встречалась уже три месяца, не говорил ей, что принимает лекарство, содержащее местеролон. Сам мужчина также подтвердил трибуналу всю эту информацию.

Местеролон — анаболик андрогенного типа. На Украине он подается свободно, а вот в России за его хранение в больших дозах грозит уголовная ответственность. В вердикте дисциплинарной комиссии ITF отмечается, что это лекарство противопоказано женщинам из-за побочных эффектов и не дает в теннисе никаких игровых преимуществ. Концентрация препарата в пробе Ястремской была небольшой, а в волосе девушки, который также был взят на исследование, местеролона не обнаружено. Это должно свидетельствовать, что попадание лекарства в организм спортсменки не было систематическим, и версия, что его прием был однократным, через «заражение», вполне вероятна. Деяна даже согласилась пройти испытание на полиграфе — и детектор лжи с 99-процентной вероятностью показал, что теннисистка никогда в жизни намеренно не принимала запрещенных препаратов.

I would like to announce that after the Us Open, I decided to stop my cooperation with Sasha Bajin. I want to thank him for everything and wish him a good luck! It was a good experience for me.?? pic.twitter.com/siDNJ1rc3W — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) September 10, 2020

Обмен жидкостями

Все эти рассказы о прогулках по городу и утреннем сексе, безусловно, были бы личным делом Деяны, если бы не положительный тест на допинг, и то обстоятельство, что объяснения о «заражении» запрещенными веществами через интимный контакт начинают приобретать в спорте массовый характер. Еще как минимум две участницы Олимпиады в Токио были оправданы после того, как рассказали, что накануне сдачи пробы имели близость с мужчиной, принимавшим лекарства, входящие в черный список ВАДА.

Капитан женской сборной США по боксу Вирджиния Фукс тоже успела вылететь из олимпийского турнира. Но она могла бы вообще не поехать в Токио после того, как в ее пробе в начале 2020 года были обнаружены летрозол и генный допинг GW1516. Однако в ходе расследования Антидопинговое агентство США установило, что сексуальный партнер Фукс принимал эти препараты в терапевтических целях и «заразил» ими организм спортсменки половым путем. Сама пострадавшая не знала, что ее бойфренд сидит на таких серьезных лекарствах (летрозол, кстати, назначается в основном женщинам), и поэтому не предпринимала никаких мер для защиты. В связи с этим Фукс была оправдана и спокойно вернулась в сборную.

Широко известная в узких кругах канадская каноистка Лоуренс Венсан-Лапуант буквально на днях может завоевать медали Олимпиады-2020. В 2019 году эта спортсменка пропустила ряд важных стартов из-за того, что сдала положительную внесоревновательную пробу на лигандрол. Но горе было недолгим — в начале 2020-го Международная федерация оправдала канадку. Женщине удалось доказать, что допинг попал в ее организм в результате «обильного обмена биологическими жидкостями с бывшим бойфрендом». Половой партнер спортсменки, который занимается американским футболом, заявил, что употребил содержащее лигандрол лекарство накануне взятия пробы у каноистки. Правда, в этом деле так и осталось загадкой, почему бойфренд стал «бывшим» — из-за допинга или из-за некачественного «обмена жидкостями»?

Спортсменов запишут в монахи?

Знала ли о юридических кейсах Фукс и Лапуант команда Ястремской? Почти наверняка знала. Впрочем, последние научные исследования предоставляют адвокатам еще больший простор для маневра. Так накануне Олимпиады стало известно об эксперименте Кельнского университета, в результате которого была доказано, что «заражение» допингом (в частности — стероидами) может происходить через тактильный контакт — в результате объятий или рукопожатия. То есть для положительной пробы совсем необязательно заниматься с допингером сексом или целоваться (прецеденты с оправданиями спортсменов по таким делам тоже имеются) — достаточно прикосновения. Концентрации запрещенки при этом получаются небольшими, но они все равно легко ловятся современным оборудованием.

Все это ставит перед антидопинговыми организациями законный вопрос — либо о необходимости срочного увеличения порога концентрации допинга в организме (что наверняка понравится любителям микродоз), либо о срочно записи всех спортсменов в монахи. Потому что читать про всех этих коварных сексуальных партнеров, сидящих на запрещенке, уже немного надоело. Ну или как вариант — начинать тестировать не только самих спортсменов, но и все их окружение. Лабораториям и организациям, собирающим пробы, осваивающим на этом процессе миллионы, такой поворот тоже придется по вкусу.