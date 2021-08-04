Олимпиада
Токио-2020
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Статьи   //    Олимпиада   //    Токио-2020
Допинг

Официально: украинская теннисистка заразилась допингом через секс. На Олимпиаде есть и другие пострадавшие

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 07:40
Даяна Ястремская. Фото Instagram
Даяна Ястремская. Фото Instagram
Теги:
Обнародованы подробности оправдательного приговора по делу Даяны Ястремской — причиной положительной пробы на местеролон названы два «физических контакта» с мужчиной накануне тестирования.

Часть нынешнего сезона теннисистка Даяна Ястремская пропустила из-за отстранения за допинг, но в конце июня внезапно была оправдана и получила возможность сыграть на Олимпиаде в Токио. Больших дивидендов ей это не принесло — 21-летняя украинка проиграла в первом же круге и в одиночном, и в парном (в дуэте с Элиной Свитолиной) разрядах. После этого Ястремская уже успела неудачно выступать на турнире в Сан-Хосе, а Международная федерация тенниса тем временем все еще продолжает объясняться по поводу отмены наказания. Так накануне опубликован 34-страничный текст решения по этому скандальному делу. Скандальным его сделало объяснение способа попадания допинга в организм девушки — через секс с бойфрендом, принимавшим некие мужские лекарства.

Даяна Ястремская.Украинка Ястремская оправдывала допинг сексом? Правду публике не сказали, но теннисистка оправдана

Внешнее заражение

Часть текста из вердикта антидопинговой панели Международной теннисной федерации вымарано. В частности — имя бойфренда и, видимо, совсем уж интимные моменты. Однако общее представление о ходе разбирательства составить можно. Интересно, что в мае, когда немецкий журнал Der Spiegel первым опубликовал версию о «заражении через секс», отец теннисистки называл эту информацию клеветой и грозил засудить журналистов. В итоге все сведения Der Spiegel подтвердились. Правда, секс в документе деликатно назван «физическим контактом». Но сути дела это не меняет — в вердикте трибунала говорится, что Даяна перед сдачей внесоревновательной допинг-пробы ночевала у своего парня, и они были дважды близки — вечером и рано утром.

Напомню, что Ястремская была временно отстранена из-за положительного теста на местеролон в начале января этого года, и с тех пор яростно отрицала свою вину. Несмотря на перспективы прохождения длительного карантина, она все равно приехала на Открытый чемпионат Австралии, но проиграла все суды о допуске к стартам, и была вынуждена бездействовать в ожидании приговора, на который потребовалось почти полгода. «Трибунал признал, что положительный результат допинг-пробы был вызван внешним заражением, а не моей виной или небрежностью, вследствие чего на меня не наложили никаких санкций. Поэтому я могу немедленно возобновить свою карьеру, — написала теннисистка в Instagram после своего оправдания. — За последние шесть месяцев я через многое прошла, мне было тяжело справиться с негативными комментариями в мою сторону. Хочу поблагодарить свою семью, адвокатов, агента за их постоянную поддержку».

Олимпийские игры-2020 в&nbsp;Токио.Олимпиада-2020: даты проведения, медали, календарь — гид по Играм в Токио

Проверка на детекторе лжи

По данным следствия, положительная проба мочи на запрещенный препарат была взята у Ястремской 24 ноября 2020 года. Мать спортсменки заявила, что накануне вечером вся семья была на дне рождения у дяди. Потом ее оттуда забрал бойфренд, и они пошли гулять по городу (название города вымарано). Ночевала девушка у своего парня. Слот для проверки на допинг в системе ADAMS у нее был указан на следующий день с 13 до 14 часов в родительском доме Деяны. Инспекторы допинг-контроля приехали брать пробу в 13:45. Теннисистка опаздывала, но мать позвонила ей и попросила поторопиться. Девушка в этот момент уже подъезжала к дому и в итоге успела вернуться до 14:00, сдав пробу.

Этот эпизод трибунал трактовал в пользу спортсменки. Ведь, если бы теннисистка сидела на зарещенке и опасалась разоблачения, ей ничего не стоили пропустить это тестирование и отделаться за неявку предупредительным «флажком». Но Деяна наоборот — сильно спешила, чтобы успеть на тестирование. Что касается пресловутых «физических контактов» и «внешнего воздействия», то в документе говорится, что они имело место дважды — накануне вечером и утром перед самым допинг-контролем. При этом бойфренд, с которым девушка к тому времени встречалась уже три месяца, не говорил ей, что принимает лекарство, содержащее местеролон. Сам мужчина также подтвердил трибуналу всю эту информацию.

Местеролон — анаболик андрогенного типа. На Украине он подается свободно, а вот в России за его хранение в больших дозах грозит уголовная ответственность. В вердикте дисциплинарной комиссии ITF отмечается, что это лекарство противопоказано женщинам из-за побочных эффектов и не дает в теннисе никаких игровых преимуществ. Концентрация препарата в пробе Ястремской была небольшой, а в волосе девушки, который также был взят на исследование, местеролона не обнаружено. Это должно свидетельствовать, что попадание лекарства в организм спортсменки не было систематическим, и версия, что его прием был однократным, через «заражение», вполне вероятна. Деяна даже согласилась пройти испытание на полиграфе — и детектор лжи с 99-процентной вероятностью показал, что теннисистка никогда в жизни намеренно не принимала запрещенных препаратов.

Райан Мерфи, Лилли Кинг и&nbsp;Трэвис Тайгарт.Хейтеры россиян в Токио: кто они и чем недовольны?

Обмен жидкостями

Все эти рассказы о прогулках по городу и утреннем сексе, безусловно, были бы личным делом Деяны, если бы не положительный тест на допинг, и то обстоятельство, что объяснения о «заражении» запрещенными веществами через интимный контакт начинают приобретать в спорте массовый характер. Еще как минимум две участницы Олимпиады в Токио были оправданы после того, как рассказали, что накануне сдачи пробы имели близость с мужчиной, принимавшим лекарства, входящие в черный список ВАДА.

Капитан женской сборной США по боксу Вирджиния Фукс тоже успела вылететь из олимпийского турнира. Но она могла бы вообще не поехать в Токио после того, как в ее пробе в начале 2020 года были обнаружены летрозол и генный допинг GW1516. Однако в ходе расследования Антидопинговое агентство США установило, что сексуальный партнер Фукс принимал эти препараты в терапевтических целях и «заразил» ими организм спортсменки половым путем. Сама пострадавшая не знала, что ее бойфренд сидит на таких серьезных лекарствах (летрозол, кстати, назначается в основном женщинам), и поэтому не предпринимала никаких мер для защиты. В связи с этим Фукс была оправдана и спокойно вернулась в сборную.

Широко известная в узких кругах канадская каноистка Лоуренс Венсан-Лапуант буквально на днях может завоевать медали Олимпиады-2020. В 2019 году эта спортсменка пропустила ряд важных стартов из-за того, что сдала положительную внесоревновательную пробу на лигандрол. Но горе было недолгим — в начале 2020-го Международная федерация оправдала канадку. Женщине удалось доказать, что допинг попал в ее организм в результате «обильного обмена биологическими жидкостями с бывшим бойфрендом». Половой партнер спортсменки, который занимается американским футболом, заявил, что употребил содержащее лигандрол лекарство накануне взятия пробы у каноистки. Правда, в этом деле так и осталось загадкой, почему бойфренд стал «бывшим» — из-за допинга или из-за некачественного «обмена жидкостями»?

Даяна Ястремская.Звезда украинского тенниса отстранена за допинг. Ранее она заболела COVID-19

Спортсменов запишут в монахи?

Знала ли о юридических кейсах Фукс и Лапуант команда Ястремской? Почти наверняка знала. Впрочем, последние научные исследования предоставляют адвокатам еще больший простор для маневра. Так накануне Олимпиады стало известно об эксперименте Кельнского университета, в результате которого была доказано, что «заражение» допингом (в частности — стероидами) может происходить через тактильный контакт — в результате объятий или рукопожатия. То есть для положительной пробы совсем необязательно заниматься с допингером сексом или целоваться (прецеденты с оправданиями спортсменов по таким делам тоже имеются) — достаточно прикосновения. Концентрации запрещенки при этом получаются небольшими, но они все равно легко ловятся современным оборудованием.

Все это ставит перед антидопинговыми организациями законный вопрос — либо о необходимости срочного увеличения порога концентрации допинга в организме (что наверняка понравится любителям микродоз), либо о срочно записи всех спортсменов в монахи. Потому что читать про всех этих коварных сексуальных партнеров, сидящих на запрещенке, уже немного надоело. Ну или как вариант — начинать тестировать не только самих спортсменов, но и все их окружение. Лабораториям и организациям, собирающим пробы, осваивающим на этом процессе миллионы, такой поворот тоже придется по вкусу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора

Читайте также

Официально: украинская теннисистка заразилась допингом через секс. На Олимпиаде есть и другие пострадавшие
Российский ураган в Токио. Гандболистки убрали Черногорию и теперь ждут Норвегию
Волейбол на Олимпиаде, женщины: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Бразилия и другие матчи
Олимпиада-2020: Китай и США лидируют в медальном зачете, Россия вернулась на пятое место
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
8
Офсайд