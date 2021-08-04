У китайцев могут отобрать медали за значки с Мао. Еще один скандал с политической акцией на олимпийском подиуме

При этом расследование в отношении американской толкательницы ядра Рэйвен Сондерс, показавшей буквы Х во время официальной церемонии, пока приостановлено.

МОК изучает ситуацию с китайскими спортсменками Бао Шаньцзю и Чжун Тяньши, которые вышли на подиум после победного женского командного спринта со значками Мао Цзэдуна — одного из основателей Коммунистической партии Китая и создателя КНР.

Коммунизм vs Олимпийская хартия

«СЭ» писал об этом старте в понедельник — первом при зрителях на крытой арене. Китаянки, которые еще год назад проигрывали нашим в гонке за третье место на чемпионате мира, спустя год резко прибавили и установили мировой рекорд, взяв золото. Но вопросы возникли не к медицинским показателям, а к внешнему виду спортсменок на церемонии награждения.

Политическая пропаганда запрещена согласно 50-й статье Олимпийской хартии. Значки, пусть и едва заметные, сложно трактовать как-то иначе кроме как политику. Так что Китай, лидирующий в медальном зачете, может встретиться с санкциями. Конкретно они не прописаны — их определяют после консультаций с национальным олимпийским комитетом и федерацией соответствующего вида спорта в МОК. Но на международных турнирах бывали случаи, когда за политические акции лишали медали.

Россиянки пока третьи

Перед Олимпиадой правило 50 ослабили, чтобы дать спортсменам протестовать перед началом мероприятия. Другими словами — Чжун и Бао могли надеть Мао перед началом заездов, но должны были снять значки до выхода на старт. МОК уже запросил у китайской сборной объяснение инцидента.

Рядом с китаянками в этот момент стояли россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова. Если каким-то непостижимым образом пару из Поднебесной попробовать лишить медали, наши поднимутся на вторую строчку. Интересно, что другие китайские спортсмены почему-то не были замечены в любви к коммунистической иконе — то есть свою любовь к Мао решили выразить только две велогонщицы. Даже фехтовальщик Чэн из Гонконга, который явно настроен прокитайски, никаких лекций на тему научного коммунизма на пресс-конференции не давал, а только благодарил свою страну.

Что еще любопытнее — Чжун и Бао совсем скоро выйдут на старт личного спринта. Изменят ли они себе и партии — и снимут ли значки, если возьмут медали и там? Интрига недели на Олимпиаде! А учитывая то, как в Токио журналисты и спортсмены гоняются за значками, обменивают их и вешают на аккредитации, эти экземпляры могут стать настоящим раритетом.

Расследование в отношении американки приостановлено

Ранее политическую акцию на подиуме провела американская толкательница ядра Рэйвен Сондерс. Она скрестили руки над головой, назвав это «перекрестком, где встречаются все угнетенных люди». Менее очевидно, но все равно заслуживает внимания МОК. И комитет начал расследование, на которое легкоатлетка отреагировала максимально дерзко: «Пусть попробуют отобрать у меня медаль! Я убегу за границу, даже не умея плавать!»

Американский олимпийский комитет был более дипломатичен. Жест, мол, не нарушал правила, потому что был «мирным выражением поддержки расовой и социальной справедливости, и это было уважительно по отношению к ее соперницам». Интересно, спрашивали ли у соперниц.

Сегодня же представитель МОК Марк Адамс на ежедневном брифинге объявил, что расследование на данный момент не проводится: «Мы выражаем соболезнования Рэйвен Сондерс, этим утром из жизни ушла ее мама. Наше расследование по американской спортсменке на данный момент приостановлено».

За обоими случаями стоит внимательно следить. По ним можно будет сказать, действительно ли МОК готов жестко бороться за принцип «спорт вне политики» или сильным нациям позволено чуть больше.