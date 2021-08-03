Нужна ли летняя Олимпиада в нынешнем виде? Телерейтинги заставляют задуматься

Опубликованы данные компании Mediascope, которая подсчитывает популярность передач на российском телевидении. Также первые неутешительные итоги обнародовали в США.

Мысль-лейтмотив нынешней Олимпиады — зачем это нужно! Пир среди чумы, цирк из скандалов, и вообще проводят ее только для галочки и потому что ну надо было. Давайте разбираться, подтверждается ли это рейтингами.

Смотрят плавание и гимнастику

Пока известны данные только за неделю с 19 по 25 июля. Но 24 и 25 июля были выходными, так что определенные выводы о популярности Олимпиады среди россиян сделать можно.

Среди 100 самых просматриваемых передач за неделю лишь одна трансляция была в топе. Это не спортивный матч или гонка, а церемония открытия. Она заняла седьмое место среди всех программ, проиграв только новостям на разных каналах, параду ВМФ и мистическому сериалу «Хозяйка горы». При том что шла в разгар рабочего дня в пятницу. Но и попасть на нее, щелкая по пульту, было легко — ее показывал Первый канал и целых четыре часа. Рейтинг — 3,6%, доля — 22,6%.

Следующая спортивная трансляция лишь на 36-м месте. Вообще самым рейтинговым видом спорта этой Олимпиады вначале было плавание. Трансляции 24-25 июля собирали рейтинги 1,8-1,9% - это примерный уровень программы «Следствие вели...» с Леонидом Каневским. Плаванию конкурентами были лишь матч наших гандболисток с бразильянками в воскресенье в 12.30 мск и квалификация гимнастов.

Топ-10 трансляций с Олимпиады выглядит следующим образом. Отметим высокий рейтинг трансляций тхэквондо и баскетбола 3х3. Вряд ли люди включали их специально, но по крайней мере они не ушли, увидев успехи россиян. Баскетбольная вывеска Россия — США людей явно заинтересовала.

ТВ-рейтинги с 19 по 25 июля.

Также известны данные по Москве за неделю с 26 июля по 1 августа. Как правило, столица кардинально от страны в вопросе телерейтингов не отличается. То, что Олимпиада набирала обороты, никак на рейтингах не сказалось. Более того, между гимнастикой и дзюдо успели затесаться «Ростов» — «Зенит» и ЦСКА — «Локомотив» — делегаты от российского футбола.

ТВ-рейтинги с 26 июля по 1 августа.

Так ли все плохо?

Уровень 2% соответствует рейтингам чемпионатов мира по лыжным гонкам. Произвольная программа женщин на чемпионате мира по фигурному катанию имела рейтинг 4,1% - в два раза больше летних олимпийских сражений.

Объяснить все достаточно просто тем, что трансляции идут в неудобных для большинства россиян часовых поясах. Но не только это — с каждым годом растет количество интернет-пользователей, которые предпочитают искать трансляции сами и смотреть их без комментаторов. Наконец, в целом в России зимние виды спорта более популярны, чем летние. Среди последних нет топовых видов спорта, интерес к которым поддерживается постоянно — как это происходит с хоккеем, лыжными гонками, биатлоном и фигурным катанием. Их рейтинги в Пхенчхане (схожем часовом поясе) были в 1,5-2 раза выше. Футбол на Олимпиаде не так престижен, и наших там нет. А из остальных видов выделяется разве что волейбол.

Самая популярная трансляция за всю историю летних Олимпийских игр — бой боксеров Рахима Чахкиева с итальянцем Клементом Руссо в Пекине 2008 года, когда они собрали у экранов 5,6% от всех домохозяйств. А, например, после церемоний из Афин (12,6%) и Пекина (9,2%) россияне их особо не смотрят. Вполне удобный по часовому поясу Лондон смотрело лишь 3,8% населения. Так что отсутствие интереса скорее специфика летних Игр, а не места проведения или пандемии.

В США тоже кризис

Впрочем, не в одной России проблема с просмотром Игр. В США рапортуют об адском падении рейтингов NBC, которая заплатила за право показа Игр 8 миллиардов долларов до 2032 года. Выбрала очень удачный период с Олимпиадами в Пхенчхане, Токио, Пекине. Да и Париж — не самое удобное место.

Зрители жалуются на то, что телекомпания использует спорную стратегию «успеть показать все», поэтому даже плавательные финалы перемешивает с какими-то битвами датчан и индонезийцев в бадминтоне, а в половине видов спорта комментаторы просто не разбираются и тупо «орут в микрофон», говорится в одном из обзоров на Yahoo. Эксперты типа Майкла Фелпса спасают ситуацию, но непринципиально.

Однако СЕО NBCUniversal Джеффу Шеллу уже пришлось признать, что они переоценили интерес американцев к Олимпиаде в эпоху пандемии. Лишь 16,7 миллиона смотрели церемонию открытия — это больше, чем у нас, но намного меньше, чем в США в 2016-м (26,5 млн) и 2012-м (40,7 млн), и худший показатель за 33 года. Смотрит Игры около 17,5 миллиона человек, это падение почти на 50% по сравнению с Рио-2016. Настоящий провал. Вроде бы благодаря своим digital-платформам NBC должна выйти в плюс, и некоторые трансляции в прайм-тайм все-таки поставили рекорды года, но, согласно опросам, половине населения США Игры неинтересны вообще.

И все происходящее ставит вопрос: а нужна ли летняя Олимпиада в таком виде? Может быть, ее все-таки продлить или облегчить нагрузку на день? Люди не успевают разобраться во всех многочисленных парусных видах спорта и тхэквондо, а им в лицо уже тыкают боулдерингом в скалолазании и скейтбордингом. Возможно, падения телерейтингов заставят МОК задуматься.