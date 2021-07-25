Российский гребец Эйгель не вышел в полуфинал в гребном слаломе на Олимпиаде-2020
11:18
Российский гребец Павел Эйгель не вышел в полуфинал в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио.
Россиянин показал 15-й результат в первой попытке и не вышел на старт второй. По итогам двух попыток Эйгель занял последнее, 18-е место. В финал соревнований по гребному слалому проходят 15 лучших спортсменов.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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