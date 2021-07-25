Российский гребец Эйгель не вышел в полуфинал в гребном слаломе на Олимпиаде-2020

Российский гребец Павел Эйгель не вышел в полуфинал в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио.

Россиянин показал 15-й результат в первой попытке и не вышел на старт второй. По итогам двух попыток Эйгель занял последнее, 18-е место. В финал соревнований по гребному слалому проходят 15 лучших спортсменов.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля